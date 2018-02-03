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Hain saldırıyı düzenlemiş

Hain saldırıyı PYD düzenlemiş
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı binası önünde meydana gelen patlamaya bombanın neden olduğu ortaya çıktı. Dün sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarda bir terörist ölü ele geçirilirken olayla ilgili olarak toplam 10 kişi gözaltına alındı. Bombalı çantayı bırakan binaya bırakan ve ölü ele geçirilen teröristin Suriye'de kontrolündeki bölgede eğitim aldığını belirlendi.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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