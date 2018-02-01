Ölüm fırını

İstanbul Başakşehir'de bir fırının yatakhanesinde Adem Porsuk (24), kardeşi Oktay Porsuk (17), Suriyeli Agıl Resıd (19) ve soyadı tespit edilemeyen Hikmet isimli Pakistanlı kalıyordu. Önceki gece fırının sahibi dükkana geldi. Hamur kazanını kontrol ettikten sonra hazırlanması için yatakhanede uyuyan 4 çalışanı uyandırmaya çıktı. Ancak çalışanların nefes almadığını farketti. İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, çalışanların öldüğünü belirledi. 4 çalışanın akşam tavuk yediklerini öğrenildi. 4 fırın çalışanının karbonmonoksit zehirlenmesine de maruz kalmış olabilecekleri değerlendirildi. Kesin ölüm nedenlerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki yapılacak incelemeyle netlik kazanacağı belirtildi. Polis, fırın sahipleri R.Y ve O.T'yi gözaltına aldı.