Sözcü tanığı Fehmi koru

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ve 3 çalışanın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Fehmi Koru, 2010'da yazdığı yazısında Akbay'ın FETÖ okullarında okuduğu iddiasına ilişkin ifade verdi. Ertuğrul Akbay'ın yurt dışında okuyan oğlunun güzel insanlarla tanıştığını söylediğini belirten Koru, "Geri dönüp baktığımda bunun o dönemin şartları içinde söylediği hissine kapıldım. O zaman FETÖ yok, cemaat diye adlandırılan grup vardı. Güzel insanlar sözünü oraya çektim" dedi.
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