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Sözcü tanığı

Sözcü tanığı Fehmi koru
Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ve 3 çalışanın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen , 2010'da yazdığı yazısında Akbay'ın FETÖ okullarında okuduğu iddiasına ilişkin ifade verdi. Ertuğrul Akbay'ın yurt dışında okuyan oğlunun güzel insanlarla tanıştığını söylediğini belirten Koru, "Geri dönüp baktığımda bunun o dönemin şartları içinde söylediği hissine kapıldım. O zaman FETÖ yok, cemaat diye adlandırılan grup vardı. Güzel insanlar sözünü oraya çektim" dedi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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