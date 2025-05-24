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Okan Buruk'tan transfer mesajı! "Ayrılıklar zor olacak"

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından yaptığı açıklama ile birlikte yaşanacak ayrılıklara dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 21:54 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 21:54
Okan Buruk’tan transfer mesajı! Ayrılıklar zor olacak

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Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Buruk şunları söyledi;

"Mutluyuz. 92 puana ulaştık. İki sezondur 90 puan barajının üstüne çıktık. Geçen sezona bakınca bir puan altında kalmış oluyoruz. Sevindirici. Ne olursa olsun bugün kazanıp kazanmamak insanlar için önemli gelmeyebilir ama bizim için önemli. İlk yarı hava sıcaktı. Uzun süredir 90 dakika oynamayan oyuncuların zorlandığını gördük. Oyuncularımızı yargılayacağımız bir maç değildi. Oyuncularımın iyi niyetli olduklarını ve hep oyununun içinde kalmaya çalıştıklarını gördüm. Göztepe'nin direkt oynaması, savunma arkası koşu rakipler için kolay değil. İki üç pasla oyunu çözdüğümüzde çok kolay rakip kaleye gittik. Kaan muhteşem bir gol attı. İkinci golde de maçı bitirdik. Önemli güzel bir galibiyet. Oyuncuların kazanma isteklerinden memnunum.

Dries bizim için çok önemli. Saha içi ve saha dışı yarattıkları ortam... Galatasaray takımına önemli katkıları oldu. Ondan ayrılmak çok zor olacak. Duygusalız. Önümüzdeki hafta kendi stadımızda onun için çok önemli olacak. Onunla başlamayı düşünüyoruz. Böyle ayrılıklar çok zor oluyor. Muslera da geçen sene ayrılmaya yakındı. İkna ettik. Onun da yerini doldurmak kolay değil. Günay'ın katkıları çok fazla. Yaptığı kurtarışlar, bugün çok önemli kurtarışlar yaptı. Kulübede, soyunma odasında Günay'ın gizli kaptan yeteneği var. Bu tarz hem iyi oyuncu hem iyi insanların benim için çok ayrı yeri var. Bizim için çok zor seçimler. Gelen herkes buraya adapte olmaya çalışıyor, doğru insanları getirmek, doğru oyuncuları getirmek önemli. Ayrılıklar zor olacak. Önümüzdeki hafta daha duygusal olacak. Galatasaray'da oynamış yabancı oyuncuların nasıl sahiplendiklerini biliyoruz."

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