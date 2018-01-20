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Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz

Amerika ile 2003’te tezkere pazarlıklarını yürüten emekli büyükelçi , Afrin operasyonunu değerlendirdi

Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz
'nin bekası ölümcül tehditlerle karşı karşıya ise Afrin harekatı mutlaka icra edilecektir. Yılanın başını, delikten çıktığı anda ezmeliyiz. Türkiye kendi göbeğini kendi kesecektir.

Nihai amaç, 4 parçalı Kürdistan hayalinin hayata geçirilmesidir. Irak ve Suriye'den sonra sıra ile Türkiye'ye gelecek. Önlemek için tüm imkanlar seferber edilmelidir.
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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