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yıldız!

Kore’de küçük bir kıza sahip çıkan ve hayatı 67 yıl sonra ‘’ filmine konu olan Gazi , hayata gözlerini kapadı. Hikayesiyle ’yi ağlatan kahraman askerin, Kore’de kök boya ile yaptığı Türk bayrağını tam 67 yıl boyunca sakladığı ortaya çıktı...

Ayla yıldız!
Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği, insanlık tarihine adını yazdı. 1950'de Kore'ye giden Dilbirliği, savaşın ortasında kalan ay yüzlü Koreli kız çocuğuna sahip çıktı. Bürokratik engeller nedeniyle manevi kızını Türkiye'ye getiremeyen Dilbirliği, Kore'de kalan manevi kızını yıllarca aradı. Ve kahraman asker 60 yıl sonra Koreli ay yüzlü kızına ulaştı. Kahraman askerin hikayesi, "Ayla" filmiyle beyazperdeye yansıdı. 'yi gözyaşlarına boğan Dilbirliği, 1 ay önce 91 yaşında hayata gözlerini kapadı. Dilbirliği, bundan sonra '' filmiyle yaşayacaktı. Kahraman askerin miras bıraktığı sevgi ve vatan aşkı, Türk bayrağında saklıydı. Dilbirliği'nin, 67 yıl önce gittiği Kore'de kök boyası ile yaptığı Türk bayrağını evinde sakladığı ortaya çıktı. Dilbirliği'nin elleriyle yaptığı Türk bayrağı ve sağlığında kullandığı tekerlekli sandalyesi, Türkiye Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne (TÜMYAD) bağışlandı. Dernek Başkanı Salih Kılıç, "Süleyman amcanın elleriyle yaptığı bu Türk bayrağını derneğimizde sergileyeceğiz. Tekerlekli sandalye ise Afyon'da engelli bir Kore gazisine gönderilecek" açıklamasını yaptı.


Dilbirliği, ölmeden önce manevi kızı Ayla ile birlikte hayatını anlatan filmi duygu dolu gözlerle izlemişti.


Hayatını kaybeden emekli Astsubay 'nin 67 yıl önce kendi elleriyle yaptığı Türk bayrağı, TÜMYAD derneğinde sergileniyor.

Mevlüt YÜKSEL
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