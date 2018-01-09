Ayla yıldız!

Kore’de küçük bir kıza sahip çıkan ve hayatı 67 yıl sonra ‘Ayla’ filmine konu olan Gazi Süleyman Dilbirliği, hayata gözlerini kapadı. Hikayesiyle Türkiye’yi ağlatan kahraman askerin, Kore’de kök boya ile yaptığı Türk bayrağını tam 67 yıl boyunca sakladığı ortaya çıktı...
Kore Gazisi Astsubay SüleymanDilbirliği, insanlık tarihineadını yazdı. 1950'deKore'ye giden Dilbirliği, savaşın ortasındakalan ay yüzlü Koreli kızçocuğuna sahip çıktı. Bürokratikengeller nedeniyle manevikızını Türkiye'ye getiremeyenDilbirliği, Kore'de kalan manevikızını yıllarca aradı. Ve kahramanasker 60 yıl sonra Koreliay yüzlü kızına ulaştı. Kahraman askerinhikayesi, "Ayla" filmiyle beyazperdeyeyansıdı. Türkiye'yi gözyaşlarına boğanDilbirliği, 1 ay önce 91 yaşında hayatagözlerini kapadı. Dilbirliği, bundansonra 'Ayla' filmiyle yaşayacaktı.Kahraman askerin miras bıraktığısevgi ve vatan aşkı, Türk bayrağındasaklıydı. Dilbirliği'nin, 67 yıl öncegittiği Kore'de kök boyası ile yaptığıTürk bayrağını evinde sakladığıortaya çıktı. Dilbirliği'nin elleriyleyaptığı Türk bayrağı ve sağlığındakullandığı tekerlekli sandalyesi,Türkiye Yardımlaşma ve DayanışmaDerneği'ne (TÜMYAD)bağışlandı. Dernek Başkanı SalihKılıç, "Süleyman amcanın elleriyleyaptığı bu Türk bayrağını derneğimizdesergileyeceğiz. Tekerleklisandalye ise Afyon'daengelli bir Kore gazisine gönderilecek"açıklamasını yaptı.
Dilbirliği, ölmeden önce manevi kızı Ayla ile birlikte hayatını anlatan filmi duygu dolu gözlerle izlemişti.
Hayatını kaybeden emekli Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin 67 yıl önce kendi elleriyle yaptığı Türk bayrağı, TÜMYAD derneğinde sergileniyor.
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