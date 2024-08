Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Cüneyt Arkın detayı dikkat çekti! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi meğer...

Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan ve Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten de Gisela adında bir kızı olan Ural, çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin manşetlerini süsledi. Ezgi Can Ural ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, bu kez annesi ile gündem geldi. Hakan Ural'ın annesinin Yeşilçam filmlerinde oynadığını ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.