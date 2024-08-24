Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Cüneyt Arkın detayı dikkat çekti! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi meğer...

Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan ve Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten de Gisela adında bir kızı olan Ural, çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin manşetlerini süsledi. Ezgi Can Ural ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, bu kez annesi ile gündem geldi. Hakan Ural'ın annesinin Yeşilçam filmlerinde oynadığını ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Şimdilerde televizyon ekranlarında sunuculuk yapan ünlü oyuncu Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi. Çocukluğunda; ayakkabı boyayan, elektrikçide çalışan ve su satan Hakan Ural, 16 yaşına geldiğinde ise mankenlik yapmaya başladı.
Kısa sürede yıldızı parlayan oyuncuya Yeşilçam'dan art arda teklifler geldi. 17 yaşında biyolojik babası Selçuk Ural'ın velayetine geçen Ural, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.