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Derya Uluğ'un basit diyeti! 2 ayda 10 kilo verdi, 36 bedene düştü

Pop müziğin sevilen ismi Derya Uluğ, 2021 yılında hayranlarını şaşkına çeviren bir dönüşüm yaşadı. Kilo verme kararı alan ünlü şarkıcı, beslenme ve spor düzenini tamamen değiştirerek 10 kilo verdi. Fit formuyla sık sık merak konusu olan Uluğ'un kilo verme tüyolarını sizler için yeniden derledik.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 21:23 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 15:45
Derya Uluğ’un basit diyeti! 2 ayda 10 kilo verdi, 36 bedene düştü

2021 yılında başladığı yaşam değişikliğiyle birlikte toplamda 10 kilo veren başarılı sanatçı, yıllara meydan okuyan görünümünü disiplinli diyet ve yoğun antrenman programına borçlu.

Derya Uluğ’un basit diyeti! 2 ayda 10 kilo verdi, 36 bedene düştü

📆 2 AYLIK KAMP: DİYETİSYEN, SPOR HOCASI, DANS PROGRAMI

2021 yılında 2 aylık sıkı bir kampa giren Derya Uluğ, profesyonel destek aldı. Beslenme programı için özel bir diyetisyenle çalışan sanatçıya, antrenmanları boyunca birebir spor eğitmeni eşlik etti. Haftanın dört günü dans antrenmanları yaparak hem kondisyonunu hem de estetik hareket becerisini geliştirdi.

Derya Uluğ’un basit diyeti! 2 ayda 10 kilo verdi, 36 bedene düştü

🥗 SIFIR KARBONHİDRAT, SIFIR SÜT, SIFIR EKMEK!

Derya Uluğ'un diyetinde dikkat çeken en önemli detaylardan biri: Karbonhidrat, süt ürünleri ve ekmek tamamen hayatından çıkarıldı. Yüksek proteinli, düşük şekerli bir beslenme modeli izleyen sanatçı, bu sayede hızlı ama sağlıklı bir şekilde forma girdi.

Derya Uluğ’un basit diyeti! 2 ayda 10 kilo verdi, 36 bedene düştü

🥗 Derya Uluğ'un 2 Ayda 10 Kilo Verdiren Diyet Listesi

📌 Not: Bu liste Derya Uluğ'un benimsediği prensiplerden yola çıkarak hazırlanmıştır. Kişisel ihtiyaçlara göre diyetisyen onayıyla uygulanmalıdır.

🌅 Sabah (08:00 - 09:00)

  • 🥒 1 haşlanmış yumurta

  • 🥬 Bol yeşillik (roka, maydanoz, nane, marul)

  • 🥑 2 dilim avokado

  • 🍋 1 bardak limonlu ılık su

  • ☕ Şekersiz Türk kahvesi veya sade filtre kahve

Derya Uluğ’un basit diyeti! 2 ayda 10 kilo verdi, 36 bedene düştü

🍽️ Ara Öğün (11:00)

  • 🍏 1 yeşil elma

  • 🥜 6 adet çiğ badem

Derya Uluğ’un basit diyeti! 2 ayda 10 kilo verdi, 36 bedene düştü

🥗 Öğle (13:00 - 14:00)

  • 🥩 Izgara tavuk veya hindi göğsü (100-120 gr)

  • 🥦 Buharda pişmiş sebzeler (brokoli, kabak, havuç)

  • 🥗 1 kase zeytinyağlı salata (sirke veya limonlu)

Derya Uluğ’un basit diyeti! 2 ayda 10 kilo verdi, 36 bedene düştü

🍵 Ara Öğün (16:00)

  • 🍵 1 fincan şekersiz yeşil çay

  • 🥥 1 yemek kaşığı hindistan cevizi parçacığı ya da 1 küçük dilim hurma

Derya Uluğ’un basit diyeti! 2 ayda 10 kilo verdi, 36 bedene düştü

🌙 Akşam (18:30 - 19:30)

  • 🐟 Izgara somon ya da levrek (100 gr)

  • 🥬 Mevsim salatası

  • 🍆 Zeytinyağlı sebze yemeği (patlıcan, kabak, ıspanak vb.)

Derya Uluğ’un basit diyeti! 2 ayda 10 kilo verdi, 36 bedene düştü

Derya Uluğ'un Diyetinde YASAKLAR:

  • 🚫 Ekmek

  • 🚫 Süt ve süt ürünleri

  • 🚫 Rafine şeker

  • 🚫 Hamur işi ve işlenmiş gıdalar

  • 🚫 Karbonhidrat ağırlıklı besinler

Derya Uluğ’un basit diyeti! 2 ayda 10 kilo verdi, 36 bedene düştü

🔍 Özetle Derya Uluğ'un zayıflama sırrı:

  • 2 aylık kişisel kamp

  • Özel diyetisyen kontrolü

  • Spor hocası ile düzenli fitness

  • Haftada 4 gün dans antrenmanı

  • Sıfır karbonhidrat, süt ve ekmek

  • Yüksek disiplin ve kararlılık

Derya Uluğ’un basit diyeti! 2 ayda 10 kilo verdi, 36 bedene düştü

Fotoğraflar: Instagram