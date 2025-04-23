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Demet Akalın’ın 53’üncü yaş gününde Okan Kurt tüm arşivi ortaya döktü! İşte “Kaderin cilvesi” dedirten tanışma hikayeleri...

Okan Kurt ile yaptığı evlilikten Hira adında bir kızı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, 53 yaşına bastı. Sevenleri sosyal medya hesaplarında Demet Akalın'ın yeni yaşı için iyi dileklerde bulunurken Okan Kurt'tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Arşivden çıkardığı fotoğrafları peş peşe yayınlayan Kurt, romantik notuyla da çok konuşuldu. Öte yandan Demet Akalın ve Okan Kurt'un tanışma hikayeleri "Kaderin cilvesi" dedirtti.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 11:26 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 11:26
Demet Akalın’ın 53’üncü yaş gününde Okan Kurt tüm arşivi ortaya döktü! İşte Kaderin cilvesi dedirten tanışma hikayeleri...

Okan Kurt ile yaptığı evlilikten Hira adında bir kızı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Demet Akalın’ın 53’üncü yaş gününde Okan Kurt tüm arşivi ortaya döktü! İşte Kaderin cilvesi dedirten tanışma hikayeleri...

Ünlü şarkıcı, son 53'üncü yaş günüyle gündeme geldi. Sevenleri sosyal medya hesaplarında Demet Akalın'ın yeni yaşı için iyi dileklerde bulunurken Okan Kurt'tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Demet Akalın’ın 53’üncü yaş gününde Okan Kurt tüm arşivi ortaya döktü! İşte Kaderin cilvesi dedirten tanışma hikayeleri...

Arşivden çıkardığı fotoğrafları peş peşe yayınlayan Kurt, romantik notuyla da çok konuşuldu.

Demet Akalın’ın 53’üncü yaş gününde Okan Kurt tüm arşivi ortaya döktü! İşte Kaderin cilvesi dedirten tanışma hikayeleri...

Okan Kurt, romantik paylaşımının altına şu notu ekledi:

"Mektupları resimleri kaldıramam ki

Sevdim seni başkasına yar edemem ki

İki dünya bir araya gelse imkansız

Seni benden başkasıyla düşünemem ki

Sevgilim kıskanırlar

Yalanlar anlatırlar

Bizi ayıramazlar

Aşkın dizinden

Ben düşerken yükseklerden uçurumlara

Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda

Şimdi senle hayat rüya düşlerim gerçek

Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek

Doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum bitanem"

Demet Akalın’ın 53’üncü yaş gününde Okan Kurt tüm arşivi ortaya döktü! İşte Kaderin cilvesi dedirten tanışma hikayeleri...

Kurt'un paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü.

Demet Akalın’ın 53’üncü yaş gününde Okan Kurt tüm arşivi ortaya döktü! İşte Kaderin cilvesi dedirten tanışma hikayeleri...

TANIŞMA HİKAYELERİ!

Öte yandan yakın dostu ve meslektaşı Alişan'ın programına konuk olan Demet Akalın, Okan Kurt ile tanışma hikayelerini anlattı. Akalın, "Nasip Değilmiş" şarkısı vasıtasıyla nasıl tanıştığını belirtti.

Demet Akalın’ın 53’üncü yaş gününde Okan Kurt tüm arşivi ortaya döktü! İşte Kaderin cilvesi dedirten tanışma hikayeleri...

Hayatında kadersel bir dönüm noktası yaşadığını söyleyen Akalın, "Nasip Değilmiş" şarkısı çok beğendiğini ancak maddi yetersizliklerden dolayı alamadığını dile getirdi.

Demet Akalın’ın 53’üncü yaş gününde Okan Kurt tüm arşivi ortaya döktü! İşte Kaderin cilvesi dedirten tanışma hikayeleri...

Demet Akalın, bu olayın ardından sahne aldığı bir mekana Okan Kurt'un geldiğini ve şarkıyı seslendirmesini rica ettiğini belirtti.

Demet Akalın’ın 53’üncü yaş gününde Okan Kurt tüm arşivi ortaya döktü! İşte Kaderin cilvesi dedirten tanışma hikayeleri...

"Olmaz, o şarkıyı söyleyemiyoruz" diyerek isteği geri çeviren Akalın, Okan Kurt tarafından ikna edildiğini söyledi.

Demet Akalın’ın 53’üncü yaş gününde Okan Kurt tüm arşivi ortaya döktü! İşte Kaderin cilvesi dedirten tanışma hikayeleri...

Akalın, "Etkilenmiş olacağım ki bir anda şarkıyı söylemeye başladım, kendim de şaşırdım. Bu milattan önce yapılan bir ayrılık şarkısı ancak yıllar sonra benim eşimle tanışma şarkım oldu" dedi.