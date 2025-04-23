Demet Akalın’ın 53’üncü yaş gününde Okan Kurt tüm arşivi ortaya döktü! İşte “Kaderin cilvesi” dedirten tanışma hikayeleri...

Okan Kurt ile yaptığı evlilikten Hira adında bir kızı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı, son 53'üncü yaş günüyle gündeme geldi. Sevenleri sosyal medya hesaplarında Demet Akalın'ın yeni yaşı için iyi dileklerde bulunurken Okan Kurt'tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Okan Kurt, romantik paylaşımının altına şu notu ekledi:
"Mektupları resimleri kaldıramam ki
Sevdim seni başkasına yar edemem ki
İki dünya bir araya gelse imkansız
Seni benden başkasıyla düşünemem ki
Sevgilim kıskanırlar
Yalanlar anlatırlar
Bizi ayıramazlar
Aşkın dizinden
Ben düşerken yükseklerden uçurumlara
Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda
Şimdi senle hayat rüya düşlerim gerçek
Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek
Doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum bitanem"
TANIŞMA HİKAYELERİ!
Öte yandan yakın dostu ve meslektaşı Alişan'ın programına konuk olan Demet Akalın, Okan Kurt ile tanışma hikayelerini anlattı. Akalın, "Nasip Değilmiş" şarkısı vasıtasıyla nasıl tanıştığını belirtti.
Hayatında kadersel bir dönüm noktası yaşadığını söyleyen Akalın, "Nasip Değilmiş" şarkısı çok beğendiğini ancak maddi yetersizliklerden dolayı alamadığını dile getirdi.
Demet Akalın, bu olayın ardından sahne aldığı bir mekana Okan Kurt'un geldiğini ve şarkıyı seslendirmesini rica ettiğini belirtti.
"Olmaz, o şarkıyı söyleyemiyoruz" diyerek isteği geri çeviren Akalın, Okan Kurt tarafından ikna edildiğini söyledi.