Demet Akalın’ın 53’üncü yaş gününde Okan Kurt tüm arşivi ortaya döktü! İşte “Kaderin cilvesi” dedirten tanışma hikayeleri...

TANIŞMA HİKAYELERİ! Öte yandan yakın dostu ve meslektaşı Alişan'ın programına konuk olan Demet Akalın, Okan Kurt ile tanışma hikayelerini anlattı. Akalın, "Nasip Değilmiş" şarkısı vasıtasıyla nasıl tanıştığını belirtti.

Hayatında kadersel bir dönüm noktası yaşadığını söyleyen Akalın, "Nasip Değilmiş" şarkısı çok beğendiğini ancak maddi yetersizliklerden dolayı alamadığını dile getirdi.

Demet Akalın, bu olayın ardından sahne aldığı bir mekana Okan Kurt'un geldiğini ve şarkıyı seslendirmesini rica ettiğini belirtti.

"Olmaz, o şarkıyı söyleyemiyoruz" diyerek isteği geri çeviren Akalın, Okan Kurt tarafından ikna edildiğini söyledi.