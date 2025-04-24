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Kanseri yenen Şimal son halini paylaştı: Maşallah demeyi unutmayın olur mu?

2021 yılında meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. Gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve MR sonuçlarının temiz çıktığını şu sözlerle açıklamıştı. Şimdilerde ikinci baharını yaşayan Şimal, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, son halini yayınladı.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 08:56 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 09:14
Kanseri yenen Şimal son halini paylaştı: Maşallah demeyi unutmayın olur mu?

2021 yılında meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.

Kanseri yenen Şimal son halini paylaştı: Maşallah demeyi unutmayın olur mu?

Ancak meme kanserini yenen Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. 38 yaşındaki şarkıcı, 17 Ocak'ta sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçirmişti.

Kanseri yenen Şimal son halini paylaştı

Kanseri yenen Şimal son halini paylaştı: Maşallah demeyi unutmayın olur mu?

Gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve MR sonuçlarının temiz çıktığını şu sözlerle açıklamıştı.

Kanseri yenen Şimal son halini paylaştı: Maşallah demeyi unutmayın olur mu?

Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" demişti.

Kanseri yenen Şimal son halini paylaştı: Maşallah demeyi unutmayın olur mu?

Şimdilerde ikinci baharını yaşayan Şimal, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Şimal, İstanbul'daki güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıktı.

Kanseri yenen Şimal son halini paylaştı: Maşallah demeyi unutmayın olur mu?

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Güneşli havanın tadını çıkaran Şimal, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak son halini yayınladı.

Kanseri yenen Şimal son halini paylaştı: Maşallah demeyi unutmayın olur mu?

Şarkıcı Şimal, paylaşımına "Bu güzel havayı kaçıramazdım. Maşallah demeyi unutmayın olur mu?" notunu düşerek nazar boncuğu emojisi ekledi.

Kanseri yenen Şimal son halini paylaştı: Maşallah demeyi unutmayın olur mu?

İşte Şimal'in son hali...