Kanseri yenen Şimal son halini paylaştı: Maşallah demeyi unutmayın olur mu?

Ancak meme kanserini yenen Şimal , rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. 38 yaşındaki şarkıcı, 17 Ocak'ta sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçirmişti.

Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" demişti.