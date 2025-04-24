Kanseri yenen Şimal son halini paylaştı: Maşallah demeyi unutmayın olur mu?

2021 yılında meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.
Ancak meme kanserini yenen Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. 38 yaşındaki şarkıcı, 17 Ocak'ta sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçirmişti.
Gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve MR sonuçlarının temiz çıktığını şu sözlerle açıklamıştı.
Şimal, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" demişti.
Şimdilerde ikinci baharını yaşayan Şimal, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Şimal, İstanbul'daki güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıktı.