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Başka Bir Gün'ün Güngör’ü Nur Sürer'in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam'ın ünlü ismi çıktı!

Nur Sürer, kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Merve Ateş, Fatih Al ve Avni Yalçın gibi isimlerin yer aldığı Başka Bir Gün'ün final bölümü öncesi gündeme geldi. Dizide Güngör Alsoy karakterini canlandıran ünlü oyuncunun hayatı merak edilirken Sürer hakkındaki bir gerçek ilk kez duyanları şaşkına çevirdi. Nur Sürer'in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı. Bakın Nur Sürer bir dönem hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 14:13 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 14:13
Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

Bu akşam atv ekranlarında final bölümüyle izleyici karşısına çıkan Başka Bir Gün dizisinde Güngör Alsoy karakterini canlandıran Nur Sürer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

İnternet kullanıcıları, 70 yaşındaki oyuncunun hayatını araştırırken Sürer hakkındaki bir gerçek ilk kez duyanları şaşkına çevirdi.

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Nur Sürer'in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı.

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Nur Sürer'in eski eşini duyanlar, "Evli olduklarını bilmiyordum" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

İşte Nur Sürer başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

Şener Şen

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

Şener Şen ve eski eşi Sermin Hürmeriç

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

Perran Kutman

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

Perran Kutman ve eski eşi Hüseyin Kutman

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

Kayhan Yıldızoğlu

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

Kayhan Yıldızoğlu ve eski eşi Suna Yıldızoğlu

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

NUR SÜRER

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

NUR SÜRER VE ESKİ EŞİ BÜLENT KAYABAŞ

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

18 Haziran 1945 tarihinde üç çocuklu memur bir ailenin tek erkek çocuğu olarak Eskişehir'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi bitirip Ticari ve İktisadi Bilimler akademisi son sınıfta okurken tiyatro sevdası yüzünden okuldan ayrıldı. Bir süre kendisi gibi tiyatro heveslisi arkadaşları ile amatör tiyatro oyunları sergiledikten sonra 1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa adım attı.

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra 1967 yılında Şarkıcı Kız oyunu için İstanbul'a geldi ve sanat hayatına burada devam etti. 50 yılı aşkın tiyatro kariyerinde Üç Maymun Kabare, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ferhan Şensoy ve Ali Poyrazoğlu Tiyatroları ile sayısız oyunda yer aldı.

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

Filiz Akın

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

Filiz Akın ve eski eşi Türker İnanoğlu

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

Türkan Şoray

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

Türkan Şoray ve eski eşi Cihan Ünal

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

Suna Selen

Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

Suna Selen ve eski eşi Münir Özkul