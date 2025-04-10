Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

Bu akşam atv ekranlarında final bölümüyle izleyici karşısına çıkan Başka Bir Gün dizisinde Güngör Alsoy karakterini canlandıran Nur Sürer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İnternet kullanıcıları, 70 yaşındaki oyuncunun hayatını araştırırken Sürer hakkındaki bir gerçek ilk kez duyanları şaşkına çevirdi.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Nur Sürer'in eski eşini duyanlar, "Evli olduklarını bilmiyordum" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.
İşte Nur Sürer başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...
Kayhan Yıldızoğlu ve eski eşi Suna Yıldızoğlu
NUR SÜRER
NUR SÜRER VE ESKİ EŞİ BÜLENT KAYABAŞ
BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?
18 Haziran 1945 tarihinde üç çocuklu memur bir ailenin tek erkek çocuğu olarak Eskişehir'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi bitirip Ticari ve İktisadi Bilimler akademisi son sınıfta okurken tiyatro sevdası yüzünden okuldan ayrıldı. Bir süre kendisi gibi tiyatro heveslisi arkadaşları ile amatör tiyatro oyunları sergiledikten sonra 1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa adım attı.
Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra 1967 yılında Şarkıcı Kız oyunu için İstanbul'a geldi ve sanat hayatına burada devam etti. 50 yılı aşkın tiyatro kariyerinde Üç Maymun Kabare, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ferhan Şensoy ve Ali Poyrazoğlu Tiyatroları ile sayısız oyunda yer aldı.