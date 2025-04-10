Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

18 Haziran 1945 tarihinde üç çocuklu memur bir ailenin tek erkek çocuğu olarak Eskişehir'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi bitirip Ticari ve İktisadi Bilimler akademisi son sınıfta okurken tiyatro sevdası yüzünden okuldan ayrıldı. Bir süre kendisi gibi tiyatro heveslisi arkadaşları ile amatör tiyatro oyunları sergiledikten sonra 1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa adım attı.