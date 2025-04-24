PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Okan Buruk ve Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi!

Kısa bir süre önce ekranlara veda eden Yalı Çapkını dizinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından ise beklenen açıklama Buruk'tan geldi. İşte Okan Buruk'un Afra Saraçoğlu açıklaması...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 15:23 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 15:23
Okan Buruk ve Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi!

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başlayan ve son olarak Yalı Çapkını dizinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, kariyeri kadar özle hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Okan Buruk ve Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi!

Özellikle Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinde sık sık yer alan ünlü oyuncu, son olarak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile anıldı.

Okan Buruk ve Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi!

27 yaşındaki oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Okan Buruk ve Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi!

İddiaya göre Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk Galataport'ta yemek yerken görüntülendi. İkilinin yemek yerken görüntülenmesi aşk iddialarını beraberinde getirdi.

Okan Buruk ve Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi!

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından ise beklenen açıklama Buruk'tan geldi.

Okan Buruk ve Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi!

Muhabir Online'da yer alan habere göre; Okan Buruk, konuyla ilgili kısa ve net bir açıklamada bulundu. Buruk "Kesinlikle doğru değil" dedi.

Okan Buruk ve Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi!

Olayın perde arkasında ise şu detay ortaya çıktı: Afra Saraçoğlu'nun son dizisinin yapımcısı Onur Güvenatam, Okan Buruk'un yakın arkadaşı. Aynı yemekte bulunmaları, söylentilerin fitilini ateşledi.