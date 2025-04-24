Okan Buruk ve Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi!

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başlayan ve son olarak Yalı Çapkını dizinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, kariyeri kadar özle hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Özellikle Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinde sık sık yer alan ünlü oyuncu, son olarak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile anıldı.
27 yaşındaki oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edildi.
İddiaya göre Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk Galataport'ta yemek yerken görüntülendi. İkilinin yemek yerken görüntülenmesi aşk iddialarını beraberinde getirdi.
Muhabir Online'da yer alan habere göre; Okan Buruk, konuyla ilgili kısa ve net bir açıklamada bulundu. Buruk "Kesinlikle doğru değil" dedi.