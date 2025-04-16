Elon Musk’tan çocuğunun annesine ahlaksız teklif! Fenomen Ashley St. Clair sosyal medyadan duyurmuştu: Susturmak için...

ABD'nin milyarder Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk, şubat ayında bir skandalla daha gündeme damga vurmuş, sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair, beş ay önce doğum yaptığını ve çocuğunun babasının Musk olduğunu iddia etmişti. Musk'ın Clair'a sessiz kalması için para teklif ettiği ortaya çıktı.

MUSK'TAN ÇOCUĞUNUN ANNESİNE AHLAKSIZ TEKLİF Babalık testi yeni doğan bebeğin Elon Musk olduğunu yüzde 99,9999 oranı ile doğruladı. Öte yandan Clair, salı günü çocuğunun adının Romulus olduğunu ve Musk'ın doğum yaptıktan sonra kendisine sessiz kalması için para teklif ettiğini söyledi.

SUS PAYI 15 MİLYON DOLAR St. Clair, mart ayında kendisine bugüne kadar en az 2,5 milyon dolar sağladığını iddia eden Musk'ın, 21 yaşına gelene kadar çocuğun babası olduğunu kamuoyuna açıklamaması için kendisine 15 milyon dolar ve ayda 100.000 dolar teklif ettiğini açıkladı.

HER KADINA BUNU MU TEKLİF EDİYOR? Musk'ın danışmanı Jared Birchall ise St. Clair'a yaptığı açıklamada söz konusu teklifin Musk'ın diğer çocuklarının anneleriyle de benzer anlaşmalar yaptığını söyledi. Bu anneler arasında pop yıldızı Grimes ve Neuralink yöneticisi Shiron Zilis de bulunuyor.