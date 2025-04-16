Elon Musk’tan çocuğunun annesine ahlaksız teklif! Fenomen Ashley St. Clair sosyal medyadan duyurmuştu: Susturmak için...

ABD'nin milyarder Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk, şubat ayında bir skandalla daha gündeme damga vurmuş, sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair, beş ay önce doğum yaptığını ve çocuğunun babasının Musk olduğunu iddia etmişti. Musk'ın Clair'a sessiz kalması için para teklif ettiği ortaya çıktı.
MUSK'TAN ÇOCUĞUNUN ANNESİNE AHLAKSIZ TEKLİF
Babalık testi yeni doğan bebeğin Elon Musk olduğunu yüzde 99,9999 oranı ile doğruladı. Öte yandan Clair, salı günü çocuğunun adının Romulus olduğunu ve Musk'ın doğum yaptıktan sonra kendisine sessiz kalması için para teklif ettiğini söyledi.
SUS PAYI 15 MİLYON DOLAR
St. Clair, mart ayında kendisine bugüne kadar en az 2,5 milyon dolar sağladığını iddia eden Musk'ın, 21 yaşına gelene kadar çocuğun babası olduğunu kamuoyuna açıklamaması için kendisine 15 milyon dolar ve ayda 100.000 dolar teklif ettiğini açıkladı.
HER KADINA BUNU MU TEKLİF EDİYOR?
Musk'ın danışmanı Jared Birchall ise St. Clair'a yaptığı açıklamada söz konusu teklifin Musk'ın diğer çocuklarının anneleriyle de benzer anlaşmalar yaptığını söyledi. Bu anneler arasında pop yıldızı Grimes ve Neuralink yöneticisi Shiron Zilis de bulunuyor.
SEZARYEN BASKISI
Musk, Clair'den bebeği sezaryenle dünyaya getirmesini ve sünnet olmamasını talep ettiği, sezaryen doğum ile bebeğin daha büyük bir beyne sahip olacağına inandığı belirtildi. The Wall Street Journal'ın haberine göre Yahudi olan ve doğal doğum isteyen St. Clair her iki talebi de reddetti.
St. Clair, doğum sancıları çekerken Birchall'ın isteğine uyarak oğlu Romulus'un doğum belgesine Musk'ın adını yazmadığı ancak, Birchall'ın isteğine aykırı olarak bir avukat tutarak önceden hazırlık yaptığı belirtildi.
İddiaya göre Musk'ın danışmanı Birchall daha sona St. Clair'den babanın Musk olduğunu gizlemesini ve karşılığında 15 milyon dolar ve ayda 100 bin dolar vermeyi teklif etti.
ÇOCUĞUNUN OKULUNA DAVET ETTİ
Musk ve St. Clair 2023'te sosyal medya üzerinden tanışmıştı. Musk'ın St. Clair'ı The Babylon Bee'de yönetici olduğu dönemde X'in San Francisco'daki ofisine ve ardından özel uçağıyla Rhode Island'a, okuldaki çocuklarından birini ziyarete davet ettiği belirtildi.
"ÇOCUK YAPALIM" BASKISI
Musk'ın St. Clair'a sık sık çocuk sahibi olmaktan bahsettiği ve ilk cinsel ilişkilerinin ardından ona çocuk için "Bir isim seç" dediği belirtildi. İddiaya göre 2024'e girerken yıl başı tatilinde St. Clair Musk'a ovulasyon döneminde olduğunu söyleyince Musk'ın da "Neyi bekliyoruz?" diye sorduğu belirtildi.
14 KEZ BABA OLDU
Romulus Musk'ın, bilinen 13. Çocuğu olarak dünyaya geldi. Yaklaşık bir hafta sonra Musk ve sevgilisi Shivon Zilis, dördüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Böylece Elon Musk 14. kez baba oldu.
SOSYAL MEDYA FENOMENİ DUYURDU
St. Clair, Elon Musk'tan çocuk doğurduğunu duyururken "Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için bunu daha önce açıklamadım ancak son günlerde magazin medyasının, yol açacağı zarara aldırmadan bunu yapmayı planladığı ortaya çıktı. Çocuğumuzun normal ve güvenli bir ortamda büyümesine izin vermeyi amaçlıyorum. Bu nedenle, medyanın çocuğumuzun mahremiyetine saygı göstermesini ve müdahaleci habercilikten kaçınmasını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.