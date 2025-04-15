Çağla Şıkel’in Güzellik Sırrı: Her Sabah Onu İçmeden Güne Başlamıyor

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel 'in güzellik rutini merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl kendi kanalında paylaştığı video ile sır perdesini aralayan ünlü isim, her sabah vazgeçemediği içeceğiyle yeniden gündeme geldi.

Doğal antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen bu içecek, bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda cilt sağlığını destekliyor. Altın Süt'ün özellikle sabah saatlerinde aç karnına içildiğinde vücuda detoks etkisi yarattığı belirtiliyor.

🧘‍♀️ ŞIKEL'İN DİSİPLİNİ DİKKAT ÇEKİYOR

Hafta içi her gün sabah programı sunan Çağla Şıkel, ekrana çıkmadan önce mutlaka Altın Süt içtiğini ifade etti. Bunun yanı sıra dengeli beslenme, düzenli uyku ve günlük spor rutini de onun vazgeçilmezleri arasında.