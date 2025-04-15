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Çağla Şıkel'in Güzellik Sırrı: Her Sabah Onu İçmeden Güne Başlamıyor

Yıllara meydan okuyan fiziği ve ışıltılı cildiyle dikkat çeken Çağla Şıkel'in güzellik sırrı yeniden gündemde. Geçtiğimiz yıl kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamada her sabah düzenli olarak tükettiği özel karışımı paylaşan Şıkel, doğal yöntemlere olan ilgisiyle beğeni toplamıştı.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 23:15 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 23:15
Çağla Şıkel’in Güzellik Sırrı: Her Sabah Onu İçmeden Güne Başlamıyor

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel'in güzellik rutini merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl kendi kanalında paylaştığı video ile sır perdesini aralayan ünlü isim, her sabah vazgeçemediği içeceğiyle yeniden gündeme geldi.

Çağla Şıkel’in Güzellik Sırrı: Her Sabah Onu İçmeden Güne Başlamıyor

✨ GÜZELLİK RUTİNİ: ALTIN SÜT

Çağla Şıkel'in günlük rutininde yer verdiği bu karışımın adı "Altın Süt". İçeriğinde:

  • Keçi sütü,

  • Zerdeçal,

Çağla Şıkel’in Güzellik Sırrı: Her Sabah Onu İçmeden Güne Başlamıyor

  • Hindistan cevizi yağı

  • ve Doğal bal bulunuyor.

Çağla Şıkel’in Güzellik Sırrı: Her Sabah Onu İçmeden Güne Başlamıyor

Doğal antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen bu içecek, bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda cilt sağlığını destekliyor. Altın Süt'ün özellikle sabah saatlerinde aç karnına içildiğinde vücuda detoks etkisi yarattığı belirtiliyor.

Çağla Şıkel’in Güzellik Sırrı: Her Sabah Onu İçmeden Güne Başlamıyor

🧘‍♀️ ŞIKEL'İN DİSİPLİNİ DİKKAT ÇEKİYOR

Hafta içi her gün sabah programı sunan Çağla Şıkel, ekrana çıkmadan önce mutlaka Altın Süt içtiğini ifade etti. Bunun yanı sıra dengeli beslenme, düzenli uyku ve günlük spor rutini de onun vazgeçilmezleri arasında.

Çağla Şıkel’in Güzellik Sırrı: Her Sabah Onu İçmeden Güne Başlamıyor

Yüzündeki ışıltı ve enerjik tavırlarıyla sık sık övgü alan Şıkel, güzellik için sadece estetik değil, içsel bakımın da büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Çağla Şıkel’in Güzellik Sırrı: Her Sabah Onu İçmeden Güne Başlamıyor

🗣 SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Altın Süt tarifi sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı bu karışımı deneyip olumlu sonuçlar aldıklarını paylaştı. Çağla Şıkel'in yıllara meydan okuyan görünümünün arkasında bu doğal tarifin etkili olduğu düşünülüyor.

Çağla Şıkel’in Güzellik Sırrı: Her Sabah Onu İçmeden Güne Başlamıyor

Fotoğraflar: Instagram