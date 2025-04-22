Kardeşi Gülden Karaböcek ve eski eşinin ihanetiyle sarsılan Neşe Karaböcek yıllar sonra açıkladı: Kendisini affetmedim!

Usta şarkıcı Neşe Karaböcek, 1964'te plak şirketi sahibi ve besteci Atilla Alpsakarya ile evlenmiş, bu evlilik 1974'te sona ermişti. Alpsakarya, boşandıktan hemen sonra Neşe Karaböcek'in kardeşi Gülden Karaböcek'le nikah masasına oturmuştu.

Türk müziğinin güçlü sesi Neşe Karaböcek, "İşte Benim Masalım" adını taşıyan kitabında hayatının bilinmeyenlerini kaleme aldı ve kardeşi ile eski eşinin olay yaratan evliliğine de değindi.

Kitap öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Karaböcek, ihanet olayını da kaleme aldığını belirterek şöyle konuştu: "O olaya değindim küçük bir yer.

Onun da çocukları var, benim de çocuklarım, torunlarım var. Hepsini düşünerek daha usturuplu yazmaya çalıştım ama kendisini affetmedim!"