KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2018/298 Esas

KARAR NO : 2024/176

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE,

Dava konusu Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Pazar Mahallesi 1666 parsel ile aynı yer 208 parsel sayılı taşınmazların tapu kayıtlarının beyanlar hanesinde yazılı 08/01/2016 tarih ve 89 yevmiye numaralı şerhlerin TERKİNİNE, verilen bu karara 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davalı Nesime Tanır'a tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/03/2025

Basın No: ILN02212373 #ilan.gov.tr