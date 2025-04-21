54 yaşındaki Sibel Can’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı! 5 ayda 9 kilo verdiren diyet listesi

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın yıllar önce uyguladığı diyet listesi yeniden gündemde. 2012 yılında bir obezite uzmanı eşliğinde hazırlanan programla 5 ayda 9 kilo verdiği belirtilen Can, bu süreçte dengeli ve renkli tabak prensibine dayanan bir beslenme düzeni benimsedi.

🍵 SİBEL CAN'IN ZAYIFLAMA FORMÜLÜ YENİDEN GÜNDEMDE Sibel Can'ın beslenme uzmanı Dr. Haluk Saçaklı ile hazırladığı program, vücudun tüm besin gruplarını yeterli ve dengeli şekilde almasını hedefliyor. Her öğünde:

✅ Süt grubu (peynir, yoğurt)

✅ Protein (balık, tavuk, köfte)

✅ Tam tahıl (esmer ekmek, yulaf)

✅ Sebze ve meyve grubu

Bu besin grupları birlikte ve farklı renklerde tüketiliyor.

🌿 ÖDEM ATAN BİTKİSEL ÇAYLAR LİSTESİ Sibel Can'ın kilo verme sürecinde destek aldığı çaylar: 🌱 Maydanoz Çayı

🌼 Papatya Çayı

🍃 Nane Çayı

🍵 Yeşil Çay

🌺 Hibiskus Çayı

🌰 Keten Tohumu Çayı Günde 3 kez bu çayları tüketen Can, ayrıca 8-12 bardak su içmeyi ihmal etmiyor.

📆 DİYETİN GÜNLÜK PLANLARI (DÖNEMLERE GÖRE AYRILMIŞ) 🔴 Adet Öncesi 3 Günlük Plan (1056 Kalori)

🕖 Kahvaltı: Yulaf + diyet süt + kuru kayısı

🍽️ Öğle: Izgara protein + haşlanmış yeşil sebze + esmer ekmek

🌙 Akşam: Sebze çorbası + roka salatası + ızgara köfte