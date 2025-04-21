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54 yaşındaki Sibel Can’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı! 5 ayda 9 kilo verdiren diyet listesi

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın 2012 yılında uyguladığı özel diyet listesi, yıllar sonra tekrar konuşuluyor. Bir obezite bilim doktorunun hazırladığı programla 5 ayda 9 kilo verdiği iddia edilen Can, bu diyetle vücudun tüm besin ihtiyaçlarını dengeli şekilde karşıladı. İşte yıllar önce ortaya çıkan ve hala konuşulan Sibel Can diyeti...

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 21:05 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 21:05
54 yaşındaki Sibel Can’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı! 5 ayda 9 kilo verdiren diyet listesi

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın yıllar önce uyguladığı diyet listesi yeniden gündemde. 2012 yılında bir obezite uzmanı eşliğinde hazırlanan programla 5 ayda 9 kilo verdiği belirtilen Can, bu süreçte dengeli ve renkli tabak prensibine dayanan bir beslenme düzeni benimsedi.

54 yaşındaki Sibel Can’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı! 5 ayda 9 kilo verdiren diyet listesi

🍵 SİBEL CAN'IN ZAYIFLAMA FORMÜLÜ YENİDEN GÜNDEMDE

Sibel Can'ın beslenme uzmanı Dr. Haluk Saçaklı ile hazırladığı program, vücudun tüm besin gruplarını yeterli ve dengeli şekilde almasını hedefliyor.

Her öğünde:
✅ Süt grubu (peynir, yoğurt)
✅ Protein (balık, tavuk, köfte)
✅ Tam tahıl (esmer ekmek, yulaf)
✅ Sebze ve meyve grubu
Bu besin grupları birlikte ve farklı renklerde tüketiliyor.

54 yaşındaki Sibel Can’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı! 5 ayda 9 kilo verdiren diyet listesi

🌿 ÖDEM ATAN BİTKİSEL ÇAYLAR LİSTESİ

Sibel Can'ın kilo verme sürecinde destek aldığı çaylar:

  • 🌱 Maydanoz Çayı

  • 🌼 Papatya Çayı

  • 🍃 Nane Çayı

  • 🍵 Yeşil Çay

  • 🌺 Hibiskus Çayı

  • 🌰 Keten Tohumu Çayı

Günde 3 kez bu çayları tüketen Can, ayrıca 8-12 bardak su içmeyi ihmal etmiyor.

54 yaşındaki Sibel Can’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı! 5 ayda 9 kilo verdiren diyet listesi

📆 DİYETİN GÜNLÜK PLANLARI (DÖNEMLERE GÖRE AYRILMIŞ)

🔴 Adet Öncesi 3 Günlük Plan (1056 Kalori)
🕖 Kahvaltı: Yulaf + diyet süt + kuru kayısı
🍽️ Öğle: Izgara protein + haşlanmış yeşil sebze + esmer ekmek
🌙 Akşam: Sebze çorbası + roka salatası + ızgara köfte

54 yaşındaki Sibel Can’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı! 5 ayda 9 kilo verdiren diyet listesi

🔵 Adet Sonrası 3 Günlük Plan (1492 Kalori)
🍓 Kahvaltı: Diyet yoğurt + meyve jölesi + ekmek
🍝 Öğle: Kepekli makarna + diyet peynir + salata
🐟 Akşam: Izgara balık/köfte + haşlanmış sebze

54 yaşındaki Sibel Can’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı! 5 ayda 9 kilo verdiren diyet listesi

🟡 1302 Kalorilik 1. Tercih
🍳 Kahvaltı: Yumurta ya da peynir + zeytin + bol sebze
🥗 Öğle: Izgara et + salata + peynir
🥪 İkindi: Diyet tost
🍲 Akşam: Sebze çorbası + salata + diyet peynir

54 yaşındaki Sibel Can’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı! 5 ayda 9 kilo verdiren diyet listesi

🟢 1302 Kalorilik 2. Tercih
🍳 Kahvaltı: Bal + zeytin + yeşillik + çay
🥗 Öğle: Ton balıklı salata + esmer ekmek
🍘 İkindi: Grisini + peynir
🍲 Akşam: Makarna + sebze + çorba

54 yaşındaki Sibel Can’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı! 5 ayda 9 kilo verdiren diyet listesi

🚫 Diyetin Altın Kuralları

  • Şekerli ve çikolatalı yiyeceklere yer yok

  • Baharatlı ve tuzlu gıdalardan uzak dur

  • Su, en önemli destek! Bitki çaylarıyla karıştırılmamalı

  • Tatlı ihtiyacı için sadece kuru meyve ve mevsim meyvesi

54 yaşındaki Sibel Can’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı! 5 ayda 9 kilo verdiren diyet listesi

Fotoğraflar: Instagram