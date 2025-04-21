54 yaşındaki Sibel Can’ın zayıflama sırrı ortaya çıktı! 5 ayda 9 kilo verdiren diyet listesi

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın yıllar önce uyguladığı diyet listesi yeniden gündemde. 2012 yılında bir obezite uzmanı eşliğinde hazırlanan programla 5 ayda 9 kilo verdiği belirtilen Can, bu süreçte dengeli ve renkli tabak prensibine dayanan bir beslenme düzeni benimsedi.
🍵 SİBEL CAN'IN ZAYIFLAMA FORMÜLÜ YENİDEN GÜNDEMDE
Sibel Can'ın beslenme uzmanı Dr. Haluk Saçaklı ile hazırladığı program, vücudun tüm besin gruplarını yeterli ve dengeli şekilde almasını hedefliyor.
Her öğünde:
✅ Süt grubu (peynir, yoğurt)
✅ Protein (balık, tavuk, köfte)
✅ Tam tahıl (esmer ekmek, yulaf)
✅ Sebze ve meyve grubu
Bu besin grupları birlikte ve farklı renklerde tüketiliyor.
🌿 ÖDEM ATAN BİTKİSEL ÇAYLAR LİSTESİ
Sibel Can'ın kilo verme sürecinde destek aldığı çaylar:
🌱 Maydanoz Çayı
🌼 Papatya Çayı
🍃 Nane Çayı
🍵 Yeşil Çay
🌺 Hibiskus Çayı
🌰 Keten Tohumu Çayı
Günde 3 kez bu çayları tüketen Can, ayrıca 8-12 bardak su içmeyi ihmal etmiyor.
📆 DİYETİN GÜNLÜK PLANLARI (DÖNEMLERE GÖRE AYRILMIŞ)
🔴 Adet Öncesi 3 Günlük Plan (1056 Kalori)
🕖 Kahvaltı: Yulaf + diyet süt + kuru kayısı
🍽️ Öğle: Izgara protein + haşlanmış yeşil sebze + esmer ekmek
🌙 Akşam: Sebze çorbası + roka salatası + ızgara köfte
🟡 1302 Kalorilik 1. Tercih
🍳 Kahvaltı: Yumurta ya da peynir + zeytin + bol sebze
🥗 Öğle: Izgara et + salata + peynir
🥪 İkindi: Diyet tost
🍲 Akşam: Sebze çorbası + salata + diyet peynir
🟢 1302 Kalorilik 2. Tercih
🍳 Kahvaltı: Bal + zeytin + yeşillik + çay
🥗 Öğle: Ton balıklı salata + esmer ekmek
🍘 İkindi: Grisini + peynir
🍲 Akşam: Makarna + sebze + çorba
🚫 Diyetin Altın Kuralları
Şekerli ve çikolatalı yiyeceklere yer yok
Baharatlı ve tuzlu gıdalardan uzak dur
Su, en önemli destek! Bitki çaylarıyla karıştırılmamalı
Tatlı ihtiyacı için sadece kuru meyve ve mevsim meyvesi