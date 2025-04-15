Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol, başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile 2010 senesinde dünyaevine giren iki çocuk annesi Esra Erol, örnek aile yaşantısıyla da beğeni topladı.

Sosyal medya paylaşımlarında ailesine sıklıkla yer veren Erol, bu kez güzeller güzeli annesi Necla Erol ile gündeme geldi.

Esra Erol'un annesi ile yaptığı sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Anne-kız pozları büyük ilgi görürken Esra Erol'un Necla Hanım'a olan benzerliği dikkat çekti.

Esra Erol'un annesi ile verdiği pozlar için "Çok genç, çok güzel", "Anneniz çok güzel", "Maşallah kaş, göz, bakışlar aynı siz", "Esra Hanım annenize benziyorsunuz" yorumları yapıldı.