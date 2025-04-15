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Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sevilen sunucusu Esra Erol, kariyerindeki başarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikle parmak ısırtan iki çocuk annesi Erol, bu kez annesi ile gündeme geldi. Ünlü sunucunun annesi Necla Erol ile yaptığı paylaşımları görenler hayran kaldı. Esra Erol'un Necla Hanım ile verdiği pozlar için "Çok genç, çok güzel", "Anneniz çok güzel", "Maşallah kaş, göz, bakışlar aynı siz", "Esra Hanım annenize benziyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Esra Erol'un güzeller güzeli annesi...

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 12:14 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 12:14
Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol, başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile 2010 senesinde dünyaevine giren iki çocuk annesi Esra Erol, örnek aile yaşantısıyla da beğeni topladı.

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

Sosyal medya paylaşımlarında ailesine sıklıkla yer veren Erol, bu kez güzeller güzeli annesi Necla Erol ile gündeme geldi.

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

Esra Erol'un annesi ile yaptığı sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Anne-kız pozları büyük ilgi görürken Esra Erol'un Necla Hanım'a olan benzerliği dikkat çekti.

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

Esra Erol'un annesi ile verdiği pozlar için "Çok genç, çok güzel", "Anneniz çok güzel", "Maşallah kaş, göz, bakışlar aynı siz", "Esra Hanım annenize benziyorsunuz" yorumları yapıldı.

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

İşte Esra Erol başta olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

Afra Saraçoğlu ve annesi

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

Zara ve annesi

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

Amine Gülşe ve annesi

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

Pelin Karahan ve annesi

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

Mert Yazıcıoğlu ve annesi

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

Toygan Avanoğlu ve annesi

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

Hadise ve annesi

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

ESRA EROL

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

ESRA EROL VE ANNESİ

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

ESRA EROL VE ANNESİ

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

ESRA EROL VE ANNESİ

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

Ecem Erkek ve annesi

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

Demet Şener ve annesi

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

Buse Varol ve annesi

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

Nesrin Cavadzade ve annesi

Esra Erol annesinin birebir kopyası çıktı! Gören hayran kaldı: Çok genç çok güzel!

Aslıhan Güner ve annesi