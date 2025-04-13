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Mekin Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Mekin Sezer hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yeni sezonda ekranlara gelecek "Muhabir" dizisinin başrol oyuncularından biri Mekin Sezer oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sezer dizide "Uğur" isimli muhabir karakterini canlandıracak. Dizi basın dünyasının perde arkasını ekranlara taşımayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 12:16 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 12:16
Mekin Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Mekin Sezer hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Mekin Sezer sadece oyunculuk değil aynı zamanda müzikle de ilgileniyor. Davul, bağlama, gitar ve piyano çalabilen Sezer, sahne sanatlarıyla olan bağını hem tiyatro hem de müzik üzerinden sürdürüyor.

Mekin Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Mekin Sezer hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Eğitim ve Sanat Geçmişi

1989 yılında İstanbul'da doğan Mekin Sezer, tiyatro ve sinema alanındaki eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nde aldı.

Mekin Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Mekin Sezer hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Sezer tiyatronun yanı sıra çeşitli dizi ve sinema filmlerinde de rol alıyor.

Mekin Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Mekin Sezer hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Oyuncunun sinema kariyerinde Hayatla Barış, Hava Muhalefeti, Aykut Enişte 2 ve Eltilerin Savaşı gibi yapımlar öne çıkıyor.

Mekin Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Mekin Sezer hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Mekin Sezer sanat dünyasına uzak bir aileden gelmiyor.

Mekin Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Mekin Sezer hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Türk sinemasının tanınan ismi Ahmet Mekin'in torunu olan Sezer, aile geleneğini sahne ve ekranlarda sürdürüyor.

Mekin Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Mekin Sezer hangi dizi ve filmlerde oynadı?

"Muhabir" dizisinin başrol oyuncularından biri olarak ekranlarda yerini almaya hazırlanan Mekin Sezer'in, önümüzdeki dönemlerde farklı projelerde de boy göstermesi bekleniyor.

Mekin Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Mekin Sezer hangi dizi ve filmlerde oynadı?

(Fotoğraflar: @mekinsezer Instagram hesabı)