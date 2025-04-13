Mekin Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Mekin Sezer hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Mekin Sezer sadece oyunculuk değil aynı zamanda müzikle de ilgileniyor. Davul, bağlama, gitar ve piyano çalabilen Sezer, sahne sanatlarıyla olan bağını hem tiyatro hem de müzik üzerinden sürdürüyor.
Eğitim ve Sanat Geçmişi
1989 yılında İstanbul'da doğan Mekin Sezer, tiyatro ve sinema alanındaki eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nde aldı.
Oyuncunun sinema kariyerinde Hayatla Barış, Hava Muhalefeti, Aykut Enişte 2 ve Eltilerin Savaşı gibi yapımlar öne çıkıyor.
Mekin Sezer sanat dünyasına uzak bir aileden gelmiyor.
Türk sinemasının tanınan ismi Ahmet Mekin'in torunu olan Sezer, aile geleneğini sahne ve ekranlarda sürdürüyor.
"Muhabir" dizisinin başrol oyuncularından biri olarak ekranlarda yerini almaya hazırlanan Mekin Sezer'in, önümüzdeki dönemlerde farklı projelerde de boy göstermesi bekleniyor.