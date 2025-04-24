Birce Akalay ile Hakan Kurtaş Amsterdam’da aşka geldi!

'Siyah Beyaz Aşk, 'Babil', 'Yer Gök Aşk', 'Kuş Uçuşu' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Birce Akalay, yaşadığı aşklarla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, uzun bir süre önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarını sosyal medyadan ilan eden ünlü çift, romantik pozlarıyla da zaman zaman adlarından söz ettirdi.
Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, Amsterdam'a gitti.
Akalay, Amsterdam karelerini "Sükunete kısa bir kaçış, sadece gülümsemek için küçük bir neden bulmak için." notuyla paylaştı.
EVLİLİK AÇIKLAMASI
Hakan Kurtaş, daha önce evlenecekleri yönündeki iddialara yanıt vermiş ve şunları söylemişti: "Birbirini sevmek çok güzel, çok eşsiz bir şey. Evlilik gibi kıymetli konular, yani ağza sakız edilmeyecek kadar önemli konular.
O yüzden onlar olduğu zaman haberiniz olur. Ama öyle bir şey yok şu an. Teklif de olmadı. Şu an birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz"