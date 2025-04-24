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Birce Akalay ile Hakan Kurtaş Amsterdam'da aşka geldi!

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, tatil için Amsterdam'a gitti. Ünlü çiftten Akalay, sevgilisiyle verdiği romantik pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Çiftin romantik pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 15:59 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 15:59
Birce Akalay ile Hakan Kurtaş Amsterdam’da aşka geldi!

'Siyah Beyaz Aşk, 'Babil', 'Yer Gök Aşk', 'Kuş Uçuşu' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Birce Akalay, yaşadığı aşklarla sık sık adından söz ettirdi.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş Amsterdam’da aşka geldi!

Ünlü oyuncu, uzun bir süre önce meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarını sosyal medyadan ilan eden ünlü çift, romantik pozlarıyla da zaman zaman adlarından söz ettirdi.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş Amsterdam’da aşka geldi!

Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, Amsterdam'a gitti.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş Amsterdam’da aşka geldi!

Akalay, Amsterdam karelerini "Sükunete kısa bir kaçış, sadece gülümsemek için küçük bir neden bulmak için." notuyla paylaştı.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş Amsterdam’da aşka geldi!

Çiftin romantik pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş Amsterdam’da aşka geldi!

İşte o pozlar...

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş Amsterdam’da aşka geldi!

EVLİLİK AÇIKLAMASI

Hakan Kurtaş, daha önce evlenecekleri yönündeki iddialara yanıt vermiş ve şunları söylemişti: "Birbirini sevmek çok güzel, çok eşsiz bir şey. Evlilik gibi kıymetli konular, yani ağza sakız edilmeyecek kadar önemli konular.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş Amsterdam’da aşka geldi!

O yüzden onlar olduğu zaman haberiniz olur. Ama öyle bir şey yok şu an. Teklif de olmadı. Şu an birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz"