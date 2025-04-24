Birce Akalay ile Hakan Kurtaş Amsterdam’da aşka geldi!

Hakan Kurtaş , daha önce evlenecekleri yönündeki iddialara yanıt vermiş ve şunları söylemişti: "Birbirini sevmek çok güzel, çok eşsiz bir şey. Evlilik gibi kıymetli konular, yani ağza sakız edilmeyecek kadar önemli konular.

O yüzden onlar olduğu zaman haberiniz olur. Ama öyle bir şey yok şu an. Teklif de olmadı. Şu an birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz"