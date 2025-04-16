Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisine Kuçar karakteriyle dahil olan Sinan Tuzcu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SİNAN TUZCU KİMDİR?
Sinan Tuzcu, 10 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans eğitiminden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalından 2004 yılında mezun oldu.
Mezun olduktan sonra Londra'da "Arcola Theatre" bünyesinde bir sene sahne amirliği, elektrikçilik, ışıkçı vs. işlerde çalıştı.
Konservatuar öncesi Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yardımcı oyuncu olarak ilk profesyonel deneyimini yaşadı. 1998 yılında Ankara Sanat Atölyesi'ni kurdu. Beş sene profesyonel olarak orada çalıştı.
Şimdilerde Beyza Kapu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinan Tuzcu'nun 10 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.