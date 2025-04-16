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Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman'a Kuçar karakteriyle dahil olan Sinan Tuzcu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeni bölüm öncesi gündeme gelen ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Tuzcu'nun eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sinan Tuzcu'nun eski eşi de kendisi gibi çok ünlü çıktı.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 14:00 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 14:00
Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisine Kuçar karakteriyle dahil olan Sinan Tuzcu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

SİNAN TUZCU KİMDİR?

Sinan Tuzcu, 10 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans eğitiminden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalından 2004 yılında mezun oldu.

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

Mezun olduktan sonra Londra'da "Arcola Theatre" bünyesinde bir sene sahne amirliği, elektrikçilik, ışıkçı vs. işlerde çalıştı.

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

Konservatuar öncesi Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yardımcı oyuncu olarak ilk profesyonel deneyimini yaşadı. 1998 yılında Ankara Sanat Atölyesi'ni kurdu. Beş sene profesyonel olarak orada çalıştı.

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

Ihlamurlar Altında, Sen Anlat Karadeniz, Aşk ve Ceza gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncunun özel hayatı da dikkat çekti.

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

Şimdilerde Beyza Kapu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinan Tuzcu'nun 10 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

İşte Sinan Tuzcu başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

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Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

Öykü Gürman ve Yavuz Bingöl

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

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Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

Tolgahan Sayışman ve Merve Boluğur

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

Çağla Şıkel ve Beyazıt Öztürk

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

Alper Saldıran ve Pınar Tuncegil

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

SİNAN TUZCU

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

SİNAN TUZCU VE DOLUNAY SOYSERT

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

SİNAN TUZCU VE DOLUNAY SOYSERT

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

Esra Bilgiç ve Gökhan Töre

Kuruluş Osman’ın Kuçar’ı Sinan Tuzcu bakın hangi ünlü oyuncuyla 10 yıl evli kalmış!

Birce Akalay ve Murat Ünalmış