Kayseri Melikgazi’de icradan satılık daire fırsatı

Kayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Melikgazi'de bulunan 3+1 109 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 630 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 31.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Demirciyazısı Mahallesi, 5319 ada, 1 parselde 8.854,49 m2 yüzölçümlü, 'İki Bloklu Betonarme On Altı Katlı Apartman ve Arsası' olarak kayıtlı taşınmazdaki 2/180 arsa paylı, B Blok 2. Kat, 4 nolu bağımsız bülüm mesken vasıflı taşınmaz satılarak paraya çevrilecektir. Taşınmazın bulunduğu bina bodrum+zemin +14 normal katlı olup ayrık nizam betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. Bodrum katında kazan dairesi, sığınak ve ortak alanlar, zemin katında bina girişi, kapıcı dairesi ve toplantı salonu, normal katlarda ise her katta 2'şer adet mesken bulunmakta olup taşınmazda toplam 28 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmazın bina girişi binanın zemin katından ve güney cepheden sağlanmaktadır. 2 adet asansör bulunmakta olup dış cephesi dış cephe boyası ile boyalıdır. Açık otopark imkanı bulunmaktadır.

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