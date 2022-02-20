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    • Emlak&OTO
    • 20.02.2022 10:33
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    • 20.02.2022 10:33
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    Osmangazi Hocahasan'da mahkemeden satılık daire! Fiyatıyla ilgi çekiyor

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Bursa Osmangazi'de 98 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Bursa’da 250 bin TL’ye daire fırsatı! Büyük ilgi çekti

    Bursa Satış Memurluğu tarafından Osmangazi'de bulunan 98 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 250 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 5 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Satışa Konu Bursa ili Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesinde Toplayan sokakta kain ve tapunun 5297 ada, 14 sayılı parselinde ve üzerinde, Betonarme kargir inşaat tarzında yapılmış, bodrum, zemin ve dört normal kat olmak üzere toplam 6 katlı, 42 kapı numaralı, 32 yıllık Kıratlı Apartmanında 4. Kat(9) Bağımsız Bölüm numaralı mesken vasfındaki taşınmaz olduğu kıymet takdirine konu olan daire antre, hol, salon, 3 oda mutfak, banyo, tuvalet ve balkon mahallerinden ibaret brüt 98.00 m2, net 82.22 m2 alanlı, mutfak balkonu mutfak ile birleştirilmiş, yerler banyo ve balkon dökme mozaik kaplama diğer mahaller mineflo yer döşeme kaplaması, duvarlar banyove tuvalet fayans duvar kaplaması, diğer mahal duvarları plastik badanalı, Daire giriş kapısı çelik iç kapılar yağlı boyalı ahşap pres kaplama, mutfak tezgahı mermer tezgah altında ve tezgah üstünde dolap mevcut müstakil kombi sistem kaloriferli ısınmalıdır. Belediyenin alt ve üst yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

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