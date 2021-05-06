Konya'da uygun fiyatlı daire fırsatı! Satış tarihi belli oldu

Konya'da bulunan 9.İcra Dairesi tarafından Konya Karatay'da bulunan 114 metrekare büyüklüğündeki ev icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan ev için 310 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 18 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Konya İli Karatay İlçesi Büyüksinan Mah.1496 ada 22 parsel sayılı ana taşınmaz niteliği A ve B Bloklarından ibaret oniki şer Katlı toplam otuz dükkan altı meskeni havi kargir apartman vasıflı taşınmazın A Blok 1. kat 19 bağ. bölün nolu mesken niteliğindeki kısmı satışa çıkartılmıştır. Daire kuzey ve doğu cephelidir. 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, lavabo ve iki balkondan oluşmaktadır. İki balkonda kapalıdır. Salonda ve odalarda yer döşemesi laminant parke duvarlar kısmen duvar kağıt, kısmen saten alçı üzeri boya tavan kartonpiyerdir. Mutfakta alt ve üst dolapları tezgah arası fayans ve tezgah mermeri mevcuttur. Pencereler pvc doğramladır. İç kapılar panel, dış kapı çeliktir. Doğalgaz yakıtlı merkezi sistem petekli ısıtma tesisatı kullanılmaktadır. Taşınmaz brüt 137 m2. net 114 m2.miktarındadır. Taşınmazın kuzeybatısında Ankara caddesi, 500 mt. kuzeyinde Fetih caddesi 380 mt. güneyinde Karakayış caddesi 500mt. batısında Ahmet Hilmi Nalçacı cd. 850 mt. güney batısında Kule Alışveriş merkezi bulunmaktadır.

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