Ankara'da 110 bin TL'ye dubleks daire! Satış tarihi belli oldu

Ankara'da bulunan Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Ankara Yenimahalle'de bulunan 72 metrekare büyüklüğündeki dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 110 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 3 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Projesine göre 6. Kat yasal net kullanım alanı balkon hariç 47,00 m² (balkon 6,40 m²), çatı kat teras hariç 25,06 m² (teras 15 m²) olarak tespit edilmiştir. Fiili durumda 6. Katta; 19 ve 21 nolu taşınmazların konu taşınmaz yasal kullanım alanına doğru genişletildiği, balkonun dışa doğru genişletildiği, çatı kata erişim merdiveninin yapılmadığı ve 6. Katın fiili durumda net faydalı alanının balkon hariç 39,94 m² (balkon7,20) olduğu, 20 bağımsız bölüm numaralı taşınmaza ait çatı katın 21 bağımsız bölüm numaralı mesken çatı katı ile birlikte kullanılacak şekilde dizayn edildiği, erişimin 20 nolu taşınmaz içinden olmadığı tespit edilmiştir. Değerlemede 6. Kat net faydalı alanı balkon hariç 39,94 m² (balkon 7,20) olarak dikkate alınmış olup çatı katın kıymet takdiri istenilen taşınmaz ile bağlantısının olmaması ve 21 bağımsız bölüm numaralı mesken çatı katı ile birlikte kullanılacak şekilde dizayn edilmiş olmasından değerlemede dikkate alınmamıştır. Projesinde 6. Kat antre, 1 oda, salon, açık mutfak, banyo+wc, 1 balkon bölümlü, çatı kat kuşluk, banyo+wc, teras bölümlü iken fiili durumda 6. Kat antre, mutfak, salon, 1 balkon bölümlü, çatı kat kullanımı bulunmamaktadır. Taşınmaz içinde banyo ve wc bölümleri bulunmamaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları panel kapı, pencereleri PVC doğramadır. Antre zemini seramik kaplı, duvarları alçı sıva, tavanı alçı sıva üzeri boyalıdır. Salon zemini şap kaplı, duvarları alçı sıva , tavanları alçı sıva üzeri boyalı olup kartonpiyerlidir. Isıtma sistemi doğalgaz kombi sistemi olup kombi, radyatörleri ve doğalgaz saati takılı değildir. İç yapısı iyi kalitededir. Mesken içinde banyo ve wc bölümleri yoktur, Eksik imalatları; salon zemin döşemesi, duvar boyası, kombi, peteklerdir. Kıymet takdiri tarihi itibariyle inşa halinde boş mesken durumundadır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

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