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Bizim seferinde

2019’da dünyanın en etkin uluslararası gayrimenkul yatırımcılarıyla bir araya gelen GYO’nun Bizim projesi büyük ilgi gördü.

Bizim Mahalle MIPIM seferinde
Emlak Konut GYO, dünyanın en prestijli gayrimenkul larından MIPIM 2019'da, Bizim projesiyle boy gösterdi. Şirket, 'nın Cannes kentinde bu yıl 30'uncu kez düzenlenen fuarda, dünyanın en etkin uluslararası gayrimenkul yatırımcılarıyla bir araya geldi. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, gelişmekte olan ülkelerin küresel inşaat sektöründen aldığı payın 2025'te yüzde 60'ı geçeceğini belirterek, "Bu organizasyonda yapılan bağlantıların, ticari faaliyetlerin ve tanıtımın önemi çok daha fazla artıyor. 2018 yılında yabancı yatırımcılara satış tutarımız 1.1 milyar liraya ulaştı. gibi organizasyonlar sürdürülebilir tanıtım açısından önem arz ediyor" dedi. Gedikli, Bizim Mahalle'nin fuarın gözde projelerinden biri olduğunu da söyledi.

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