Konutta 84 ay 0 faiz fırsatı

120 BİN LİRA AVANTAJ
Bu yılki dev kampanyanın ilk iştirakçisi, geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Ebruli Ispartakule oldu. Sıtar İnşaat, Aslan Yapı ve Torkam İnşaat'ın İstanbul Ispartakule'de inşa ettiği Ebruli Ispartakule'de metrekaresi 3 bin 500 liradan başlayan daireler yüzde 10 peşin ve 0 faizle 84 ay taksitlendiriliyor. 4 katlı konaklar ile 28 katlı bloklar halinde yükselen projede 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yer alıyor. Ege Yapı, Emlak Konut'un dev kampanyasına Kordon İstanbul projesiyle katılıyor. İstanbul Kağıthane'de Cendere Deresi kıyısında inşa edilen Kordon İstanbul'da 84 ay 0 faiz kampanyası kapsamında ev alanlar, 300 bin liralık banka kredisinde aylık 5 bin 600 lira yerine 3 bin 500 lira kredi ödemesi yaparak 170 bin liralık bir avantaj yakalayacak. 1+0'dan 4+1'e kadar bahçeli veya teraslı ev seçeneklerinin yer aldığı proje, 2019 yılı sonunda teslim edilecek. Siyahkalem'in, İstanbul Zekeriyaköy'de inşa ettiği Köy projesi de yeni yıla 84 ay 0 faiz kampanyasıyla girdi. Buna göre, projeden ev almak isteyenler, konut bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyerek, anlaşmalı bankalardan 84 ay vade farksız kredi kullanabilecekler. Kampanya kapsamında ayrıca yüzde 10 peşinatla 48 ay, yüzde 15 peşinatla 60 ay, yüzde 20 peşinatla 72 ay vade farksız kredi kullanmak da mümkün. Bu yıl sonunda tamamlanması planlanan Köy'de büyüklükleri 80 ile 623 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1
4+1, 5+1 ve 6+1 konutlar bulunuyor.
SEKTÖRÜN GENELİNE YAYILIYOR
İstanbul'un değişik bölgelerinde bağımsız projeler geliştiren bazı firmalar uygulamaya koydukları uzun vadeli ve 0 faizli ödeme planlarıyla kampanyaya destek verdi. Babacan İnşaat, Yeşilköy Havalimanı karşısında yükselen Babacan Port Royal ve Beylikdüzü E5 üzerinde inşa edilen Babacan Premium projelerinde Mart ayı sonuna kadar yüzde 10 peşin, 84 ay 0 faizle ev sahibi yapıyor. Polat ise Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan ve Beyoğlu'nda yükselen Piyalepaşa İstanbul'da yine 31 Mart'a kadar sürecek bir kampanya başlattı. Buna göre, Piyalepaşa İstanbul'dan ev almak isteyenler, yüzde 35 peşinle 48 aya sıfır, 60 aya yüzde 0.20, 72 aya yüzde 0. 35, 84 aya yüzde 0.45, 96 aya 0.50, 108 aya yüzde 0.57 ve 120 aya yüzde 0.60 faiz avantajından yararlanabilecek. Süleyman Ekşi İnşaat'ın Gaziosmanpaşa'da inşa ettiği Ahes Misal İstanbul projesinde de 240 bin liradan başlayan daireler, 84 ay 0 faizle satışa sunuluyor.
BAŞKENTLİLER DE YARARLANACAK
YP İnşaat'ın Ankara Çayyolu'ndaki projesi Koordinat Çayyolu da başkentlilere dev kampanyadan yararlanma fırsatı sunuyor. Büyüklükleri 58 metrekare ile 250 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 dairelerin yer aldığı Koordinat Çayyolu'nda yüzde 10'dan başlayan peşinatlarla ve 84 ay sıfır faiz avantajıyla ev almak mümkün.
Yavuz KARAMAN
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