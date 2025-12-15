Benzine büyük indirim! İşte 15 Aralık akaryakıt fiyat listesi

Hafta sonu motorin grubuna yapılan indirimin ardından, şimdi de benzin fiyatlarında yüzleri güldürecek bir gelişme yaşandı. Gece yarısından itibaren tabelalar bir kez daha değişiyor ve depo doldurmak isteyen vatandaşlar için fırsat doğuyor.

Fotoğraflar: AA İndirim Oranı ve Tarihi Belli Oldu Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatında yaşanan gerileme, iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine indirim olarak dönüyor. Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, benzin grubunda 2 lira 02 kuruşluk net bir indirim yapılacak. Söz konusu fiyat değişikliği, 17 Aralık Salı gününden itibaren (bu gece yarısı) pompa fiyatlarına yansıyacak. Bu indirimle birlikte benzin fiyatlarında yaklaşık yüzde 3,85 oranında bir düşüş gerçekleşmiş olacak. Araç sahipleri, uzun bir aradan sonra depolarını daha uygun maliyetle doldurma şansı yakalayacak.