Benzine büyük indirim! İşte 15 Aralık akaryakıt fiyat listesi
Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim haberi nihayet geldi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve döviz kurlarındaki hareketlilik, pompa fiyatlarına olumlu yansımaya devam ediyor.
Hafta sonu motorin grubuna yapılan indirimin ardından, şimdi de benzin fiyatlarında yüzleri güldürecek bir gelişme yaşandı. Gece yarısından itibaren tabelalar bir kez daha değişiyor ve depo doldurmak isteyen vatandaşlar için fırsat doğuyor.
İndirim Oranı ve Tarihi Belli Oldu
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatında yaşanan gerileme, iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine indirim olarak dönüyor. Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, benzin grubunda 2 lira 02 kuruşluk net bir indirim yapılacak. Söz konusu fiyat değişikliği, 17 Aralık Salı gününden itibaren (bu gece yarısı) pompa fiyatlarına yansıyacak.
Bu indirimle birlikte benzin fiyatlarında yaklaşık yüzde 3,85 oranında bir düşüş gerçekleşmiş olacak. Araç sahipleri, uzun bir aradan sonra depolarını daha uygun maliyetle doldurma şansı yakalayacak.
Üç Büyükşehirde Yeni Benzin Fiyatları Ne Kadar Olacak?
Gelecek olan 2,02 TL'lik indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki akaryakıt istasyonlarında fiyatlar yeniden şekillenecek.
Motorine de İndirim Gelmişti
Akaryakıt indirim rüzgarı ilk olarak motorin grubuyla başlamıştı. Brent petroldeki haftalık bazda yaşanan geri çekilmenin etkisiyle, geçtiğimiz Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 99 kuruş indirim yapılmıştı.
⛽ Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi (15 Aralık 2025)
|Şehir / Bölge
|Benzin (TL/LT)
|Motorin (TL/LT)
|Gazyağı (TL/LT)
|Fuel Oil (TL/KG)
|Kal. Yakıt (TL/KG)
|Otogaz (TL/LT)
|İstanbul (Avrupa)
|54.51
|53.12
|46.55
|33.70
|28.03
|28.51
|İstanbul (Anadolu)
|54.34
|52.95
|46.54
|33.69
|28.02
|27.88
|Ankara
|55.35
|54.13
|45.18
|34.45
|28.78
|28.40
|İzmir
|55.71
|54.49
|46.77
|33.65
|27.97
|28.33
|Adana
|56.25
|55.04
|46.45
|35.52
|29.84
|28.89
AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip ediliyor. Bu iki parametredeki değişimler, belirli bir formül çerçevesinde pompa fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıtılıyor. Son dönemde küresel piyasalardaki petrol arzı ve talebindeki dengesizlikler, fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine olanak sağladı.