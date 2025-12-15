BİM 16-19 Aralık aktüel kataloğu! Yılbaşı afişi geldi

BİM marketleri, yılbaşı hazırlıklarının başladığı bu dönemde 16 Aralık Salı ve 19 Aralık Cuma günleri için iki ayrı kampanya sunuyor. Salı günü mutfak ve temizlik ihtiyaçlarına odaklanılırken, Cuma günü teknoloji, ev dekorasyonu ve yılbaşı hediyelikleri ön plana çıkıyor.