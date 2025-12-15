PODCAST CANLI YAYIN

BİM 16-19 Aralık aktüel kataloğu! Yılbaşı afişi geldi

BİM, 16-19 Aralık tarihleri arasında geçerli özel kataloğunu paylaştı. Alışveriş tutkunlarının uzun süredir yolunu gözlediği Carusel Müzik Kutusu ve şans getirdiğine inanılan Kokina çiçeği bu hafta mağazalardaki yerini alıyor. Sadece dekorasyonla sınırlı kalmayan listede, Salı ve Cuma günlerine özel indirimli gıda ve temizlik ürünleri de dikkat çekiyor.

BİM marketleri, yılbaşı hazırlıklarının başladığı bu dönemde 16 Aralık Salı ve 19 Aralık Cuma günleri için iki ayrı kampanya sunuyor. Salı günü mutfak ve temizlik ihtiyaçlarına odaklanılırken, Cuma günü teknoloji, ev dekorasyonu ve yılbaşı hediyelikleri ön plana çıkıyor.

🗓️ 16 Aralık 2025 Salı: Gıda ve Temizlik Ürünleri

Kategori Ürün Adı Fiyat
🧀 Peynir Grubu Teksüt Tam Yaglı Taze Kaşar Peyniri 299,00 TL
🧀 Peynir Grubu Aknaz Yarım Yaglı Tost Peyniri 299,00 TL
🧀 Peynir Grubu Aknaz Yarım Yaglı Taze Beyaz Peynir 269,00 TL
🧀 Peynir Grubu Aknaz Yarım Yaglı Dilimli Tost Peyniri 229,00 TL
🧀 Peynir Grubu Pınar Labne 3x180 gr 149,00 TL
🧀 Peynir Grubu Bahçıvan Tam Yaglı Süzme Peynir 109,00 TL
🥛 Süt & Kahvaltılık İçim %3 Yaglı Yogurt 3 kg 139,00 TL
🥛 Süt & Kahvaltılık Dost Az Yaglı Yogurt 3000 gr 99,00 TL
🥛 Süt & Kahvaltılık İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 64,50 TL
🥛 Süt & Kahvaltılık İçim %0,5 Yaglı Süt 1 Litre 27,25 TL
🗓️ 19 Aralık 2025 Cuma: Teknoloji, Yılbaşı ve Ev Eşyaları

Kategori Ürün Adı Fiyat
📺 Elektronik Senna 65" Ultra HD QLED Google Tv 23.990,00 TL
📺 Elektronik Senna 43" Full HD QLED Google Tv 9.990,00 TL
📺 Elektronik Heifer Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990,00 TL
📺 Elektronik Philips Toz Torbasız Süpürge 4.990,00 TL
📺 Elektronik Heifer Şömine Görünümlü Isıtıcı 3.990,00 TL
📺 Elektronik Prolone RGB Işıklı Speaker 1.290,00 TL
🎄 Yılbaşı Dekoru Nature Love Led Işıklı Perde 399,00 TL
🎄 Yılbaşı Dekoru EQ Deco Cam Dekor Aydınlatma 399,00 TL
🎄 Yılbaşı Dekoru Nature Love Mantar Masa Lambası 349,00 TL
🎄 Yılbaşı Dekoru Natura Love Carusel Müzik Kutusu 299,00 TL
🎄 Yılbaşı Dekoru Forever Müzikli Işıklı Kar Küresi 279,00 TL
🎄 Yılbaşı Dekoru Natura Love Seramik Işıklı Ev/Yıldız 259,00 TL
🎄 Yılbaşı Dekoru Decolove Metal Saksılı Kokina Çiçeği 99,00 TL
🍳 Mutfak Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 9.750,00 TL
🍳 Mutfak Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.990,00 TL
🍳 Mutfak Kumtel Mini Fırın 1.990,00 TL
🍳 Mutfak Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.750,00 TL
🍳 Mutfak Tefal Karnıyarık Tencere 26 cm 1.490,00 TL
🍳 Mutfak Tefal Sahan 22 cm 829,00 TL
🍳 Mutfak Nature Love Peynir Sunum Tablası 349,00 TL
🍳 Mutfak Benante 7 Parça Çerezlik Seti 279,00 TL
🧳 Seyahat & Giyim North Pacific Büyük Boy Valiz 765,00 TL
🧳 Seyahat & Giyim North Pacific Küçük Boy Valiz 575,00 TL
🧳 Seyahat & Giyim Pijama Takımı (Kadın/Erkek) 379,00 TL
🧳 Seyahat & Giyim Valiz Organizer Set 6'lı 99,00 TL
🧸 Oyuncak Robo Combat İkili Set 1.750,00 TL
🧸 Oyuncak Squishmallows 449,00 TL
🍖 Et & Tavuk Aytaç Piliç Sucuk / Jülyen Sosis 79,00 TL
🍖 Et & Tavuk Erpiliç Bütün Piliç 54,90 TL
🍫 Atıştırmalık Merci Stick Çikolata 250 gr 198,00 TL
🍫 Atıştırmalık Pepsi / Lipton İçecek Çeşitleri 4x250 ml 99,00 TL
🍫 Atıştırmalık Ruffles / Doritos Cips (Mega Boy) 94,50 TL
🍫 Atıştırmalık Cheetos Mısır Çerezi 240 gr 89,00 TL
🍫 Atıştırmalık Miskos Pişmaniye Çeşitleri 75,00 TL
🍫 Atıştırmalık Ferrero Rocher Çikolatalı Gofret 45,00 TL
🧼 Temizlik Finish Quantum Özel Seri Kapsül 80'li 369,00 TL
🧼 Temizlik Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 319,00 TL
🧼 Temizlik Peros Toz Deterjan 10 kg 299,00 TL
🧼 Temizlik Domestos WC Blok 5'li 149,00 TL
🧼 Temizlik Peros Çamaşır Yumuşatıcısı 5 kg 125,00 TL
🧼 Temizlik Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 3.7L 99,00 TL
🧼 Temizlik Sofia Tuvalet Kagıdı / Kagıt Havlu 79,00 TL
Fotoğraflar: BİM

