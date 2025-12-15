BİM 16-19 Aralık aktüel kataloğu! Yılbaşı afişi geldi

🗓️ 16 Aralık 2025 Salı: Gıda ve Temizlik Ürünleri
|Kategori
|Ürün Adı
|Fiyat
|🧀 Peynir Grubu
|Teksüt Tam Yaglı Taze Kaşar Peyniri
|299,00 TL
|🧀 Peynir Grubu
|Aknaz Yarım Yaglı Tost Peyniri
|299,00 TL
|🧀 Peynir Grubu
|Aknaz Yarım Yaglı Taze Beyaz Peynir
|269,00 TL
|🧀 Peynir Grubu
|Aknaz Yarım Yaglı Dilimli Tost Peyniri
|229,00 TL
|🧀 Peynir Grubu
|Pınar Labne 3x180 gr
|149,00 TL
|🧀 Peynir Grubu
|Bahçıvan Tam Yaglı Süzme Peynir
|109,00 TL
|🥛 Süt & Kahvaltılık
|İçim %3 Yaglı Yogurt 3 kg
|139,00 TL
|🥛 Süt & Kahvaltılık
|Dost Az Yaglı Yogurt 3000 gr
|99,00 TL
|🥛 Süt & Kahvaltılık
|İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre
|64,50 TL
|🥛 Süt & Kahvaltılık
|İçim %0,5 Yaglı Süt 1 Litre
|27,25 TL
🗓️ 19 Aralık 2025 Cuma: Teknoloji, Yılbaşı ve Ev Eşyaları
|Kategori
|Ürün Adı
|Fiyat
|📺 Elektronik
|Senna 65" Ultra HD QLED Google Tv
|23.990,00 TL
|📺 Elektronik
|Senna 43" Full HD QLED Google Tv
|9.990,00 TL
|📺 Elektronik
|Heifer Şarjlı Kablosuz Süpürge
|4.990,00 TL
|📺 Elektronik
|Philips Toz Torbasız Süpürge
|4.990,00 TL
|📺 Elektronik
|Heifer Şömine Görünümlü Isıtıcı
|3.990,00 TL
|📺 Elektronik
|Prolone RGB Işıklı Speaker
|1.290,00 TL
|🎄 Yılbaşı Dekoru
|Nature Love Led Işıklı Perde
|399,00 TL
|🎄 Yılbaşı Dekoru
|EQ Deco Cam Dekor Aydınlatma
|399,00 TL
|🎄 Yılbaşı Dekoru
|Nature Love Mantar Masa Lambası
|349,00 TL
|🎄 Yılbaşı Dekoru
|Natura Love Carusel Müzik Kutusu
|299,00 TL
|🎄 Yılbaşı Dekoru
|Forever Müzikli Işıklı Kar Küresi
|279,00 TL
|🎄 Yılbaşı Dekoru
|Natura Love Seramik Işıklı Ev/Yıldız
|259,00 TL
|🎄 Yılbaşı Dekoru
|Decolove Metal Saksılı Kokina Çiçeği
|99,00 TL
|🍳 Mutfak
|Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set
|9.750,00 TL
|🍳 Mutfak
|Kumtel Inox Grill Tost Makinesi
|1.990,00 TL
|🍳 Mutfak
|Kumtel Mini Fırın
|1.990,00 TL
|🍳 Mutfak
|Fakir Tea N More Çay Makinesi
|1.750,00 TL
|🍳 Mutfak
|Tefal Karnıyarık Tencere 26 cm
|1.490,00 TL
|🍳 Mutfak
|Tefal Sahan 22 cm
|829,00 TL