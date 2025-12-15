ŞOK 17 Aralık Aktüel Kataloğu! Yılbaşı İndirimi Başladı
ŞOK marketlerinde yılbaşı öncesi heyecan verici bir dönem başlıyor. Merakla beklenen 17 Aralık 2025 tarihli yeni katalogda oyun severlerin dikkatini çekecek sürpriz bir ürün öne çıkıyor. Monopoly Düello Zamanı ile evdeki rekabeti artırmaya hazırlanan zincir market, yeni yıla girerken bütçeleri rahatlatacak fırsatları resmen duyurdu.
İşte raflarda yerini alacak o dikkat çekici ürünler ve 1 Ocak tarihine kadar sürecek kampanyanın detayları...
🍴 4'lü Gold Figürlü Tatlı Çatal Kaşık Set: 199 TL
✨ Gold Yumurta Standlı Tatlı Kaşık Çatal Seti: 399 TL
🍬 Şeker Kamışı Figürlü Tabak: 249 TL
🌰 Cam Çerezlik: 50 TL
☕ Figürlü Kupa: 219 TL
🧼 Figürlü Sıvı Sabunluk: 199 TL
🍪 Kurabiye Adam Figürlü Tabak: 199 TL
🌟 Yıldız Bambu Peçetelik: 100 TL
🥗 2'li Desenli Sunum Tepsisi: 100 TL
🥤 Desenli Pipetli Bardak: 100 TL
🐢 Kaplumbağa Bardak Altlığı: 119 TL
📦 Yuvarlak Kapaklı Çok Amaçlı Kutu: 75 TL
🥂 4 Parça Cambu Borosilikat Cam Meşrubat Bardağı Seti: 179 TL
🌈 6'lı Cambu Renkli Cam Pipet: 50 TL
🍵 Cambu Kulplu Borosilikat Cam Kupa: 34,95 TL
💡 Metal Top Led Işık Zinciri: 279 TL
✨ Dekoratif Perde Led Işık Zinciri: 399 TL
🏠 Ledli Seramik Ev: 249 TL
🍭 Mandallı Baston Şeker Led Işık Zinciri (20 Led): 199 TL
⛄ Kardan Adam Led Zinciri: 159 TL
🔊 Mikado Luxound Dekoratif Işıklı Hoparlör: 799 TL
🎁 Altın/Gümüş Ledli Dekoratif Hediye Kutusu: 279 TL
🧚 Peri Led Işık: 119 TL
🍪 Ledli Kurabiye Evi: 499 TL
🌺 Kokina Çiçeği: 75 TL
🎲 Monopoly Düello Zamanı: 499 TL
🔢 Tombala: 29,95 TL
🎰 Lüks Tombala: 59,95 TL
🐸 Kurbağa Denge Oyunu: 100 TL
🧱 Okey Takımı: 499 TL
🪵 Ahşap Blok Denge Oyunu: 169 TL
🔴 Link 4 Kutu Oyunu: 149 TL
🥜 Amigo Kuruyemişlerde %15 İndirim
🥛 50 TL ve Üzeri Alışverişlerde Danone Kakaolu Süt: 65 TL
☕ 50 TL ve Üzeri Alışverişlerde Jacobs Çekirdek Cafe Cream: 345 TL
🥣 50 TL ve Üzeri Alışverişlerde Calve Sos Çeşitleri: 60 TL
🍫 50 TL ve Üzeri Alışverişlerde Beyoğlu 1968 Tane Fındıklı Çikolata: 139 TL
🧇 50 TL ve Üzeri Alışverişlerde Torku Mini Çıtır Gofret: 59 TL
🎄 Yeni Yıl Desenli Peçete: 39 TLu