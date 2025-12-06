Aralık ödemeleri başladı: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayına yönelik 7.1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Göktaş, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlama ve aynı zamanda bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olma hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda onların yanında olmayı sürdürdüklerini aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerine vurgu yaptı. Göktaş, engelli ve yaşlılara yönelik sosyal yardımları sürdüreceklerini bildirdi.