Türk Telekom’dan 5G atağı! 51 şehirde akıllı dönüşüm başladı

Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, teknoloji birikimini hayatın tüm alanlarına aktararak değer odaklı faaliyetlerini sürdürüyor. “Yeni Nesil Şehirler” vizyonu ile 2015’ten bu yana 51 şehirde 119 kurumla ortak çalışmalar yürüten Türk Telekom, akıllı ulaşım sistemlerinden, enerji yönetimine kadar birçok alanda verimliliği ve sürdürülebilirliği merkeze alan öncü projeler hayata geçiriyor. Nisan 2026’da geçiş yapılacak 5G teknolojisinin gücünden faydalanarak şehirlerin dijitalleşme sürecini daha da hızlandırmayı hedefleyen Türk Telekom, geleceğin şehirlerinin tasarlanmasında öncü rolünü sürdürecek.

Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, teknoloji birikimini hayatın tüm alanlarına aktararak değer odaklı faaliyetlerini sürdürüyor. "Yeni Nesil Şehirler" vizyonu ile 2015'ten bu yana 51 şehirde 119 kurumla ortak çalışmalar yürüten Türk Telekom, akıllı ulaşım sistemlerinden, enerji yönetimine kadar birçok alanda verimliliği ve sürdürülebilirliği merkeze alan öncü projeler hayata geçiriyor. Nisan 2026'da geçiş yapılacak 5G teknolojisinin gücünden faydalanarak şehirlerin dijitalleşme sürecini daha da hızlandırmayı hedefleyen Türk Telekom, geleceğin şehirlerinin tasarlanmasında öncü rolünü sürdürecek.

İNSAN MERKEZLİ STRATEJİ
8 Kasım Dünya Şehircilik Günü öncesinde açıklama yapan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türk Telekom olarak 'insanı' merkeze alan stratejimizle hayatın tüm alanlarına dokunan çalışmalara imza atıyoruz. 51 ilde uyguladığımız akıllı şehir çözümleriyle verimliliği ve tasarrufu artırıyoruz. Günümüzde akıllı şehirler hem ekonomik hem de sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri. 5G'nin sunacağı avantajlarla birlikte, güçlü fiber altyapımız ve 5G'deki öncü çalışmalarımızla şehir hayatını daha sürdürülebilir, erişilebilir ve konforlu hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

