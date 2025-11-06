İşten ayrılanlar dikkat! Çalışanlara yüksek tazminat formülleri TAKVİM'de

Özel sektörde çalışanlar işten ayrılırken veya emekli olurken kıdem tazminatıyla toplu ödeme alıyor. Hesaplama son ücret üzerinden gerçekleştiriliyor. Yüksek ödemede işten ayrılma tarihiyle birlikte doğru hesaplama da önem taşıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...
NASIL HESAPLANIYOR?
Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlar iş yerinde en az 1 yıllık çalışmaları bulunuyorsa kıdem tazminatı alabiliyor. Bu tazminat çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Yani çalışana yıl içinde yapılan düzenli ödemeler de bu hesaba dahil ediliyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Bu tutardan damga vergisi düşülüyor.
HANGİ EK ÖDEMELER EKLENİYOR?
Giydirilmiş brüt ücret, işçiye sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler eklenerek hesaplanıyor. Ancak bunların hesaba katılması için devamlılık arz etmesi gerekiyor. Yemek, yol, giyim, sağlık, barınma, kira, yakacak, aydınlatma, eğitim, erzak, çocuk ve aile yardımı, yıpranma tazminatı, mali sorumluluk tazminatı ve devamlı ödenen primler dahil ediliyor. İşçiye özel sağlık sigortası yapılmışsa bunun primleri de ekleniyor. Giyecek yardımı, bu kıyafetler iş yerinde kullanılmayacaksa dikkate alınıyor. Hesaplamaya katılacak yol yardımı kapsamında aylık yol ücreti, otobüs kartı veya araç yardımı ya da işçilere işe gidip gelmeleri için sağlanan servis bedelleri bulunuyor. İşverenin sağladığı araçla işe gelip giden, iş yerinde yemek yiyen işçi için yemek ve servis ücretinin hesaplanarak brüt ücrete eklenmesi gerekiyor. Evden çalışma nedeniyle çalışanlara yapılan aylık elektrik ve internet destekleri de hesaplamaya dahil.