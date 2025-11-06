PODCAST CANLI YAYIN

İşten ayrılanlar dikkat! Çalışanlara yüksek tazminat formülleri TAKVİM'de

İşten ayrılırken ödenen kıdem tazminatının tutarı ek ödemelerle yükselirken, Ocak ayıyla birlikte artacak maaşlar da hesaplamayı değiştirecek. Tazminat tavanı ise memur maaşıyla yükselecek...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İşten ayrılanlar dikkat! Çalışanlara yüksek tazminat formülleri TAKVİM'de

Özel sektörde çalışanlar işten ayrılırken veya emekli olurken kıdem tazminatıyla toplu ödeme alıyor. Hesaplama son ücret üzerinden gerçekleştiriliyor. Yüksek ödemede işten ayrılma tarihiyle birlikte doğru hesaplama da önem taşıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

Çalışana yüksek tazminat formülü (Takvim.com.tr)Çalışana yüksek tazminat formülü (Takvim.com.tr)

NASIL HESAPLANIYOR?
Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlar iş yerinde en az 1 yıllık çalışmaları bulunuyorsa kıdem tazminatı alabiliyor. Bu tazminat çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Yani çalışana yıl içinde yapılan düzenli ödemeler de bu hesaba dahil ediliyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Bu tutardan damga vergisi düşülüyor.

Çalışana yüksek tazminat formülü (Takvim.com.tr)Çalışana yüksek tazminat formülü (Takvim.com.tr)

HANGİ EK ÖDEMELER EKLENİYOR?
Giydirilmiş brüt ücret, işçiye sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler eklenerek hesaplanıyor. Ancak bunların hesaba katılması için devamlılık arz etmesi gerekiyor. Yemek, yol, giyim, sağlık, barınma, kira, yakacak, aydınlatma, eğitim, erzak, çocuk ve aile yardımı, yıpranma tazminatı, mali sorumluluk tazminatı ve devamlı ödenen primler dahil ediliyor. İşçiye özel sağlık sigortası yapılmışsa bunun primleri de ekleniyor. Giyecek yardımı, bu kıyafetler iş yerinde kullanılmayacaksa dikkate alınıyor. Hesaplamaya katılacak yol yardımı kapsamında aylık yol ücreti, otobüs kartı veya araç yardımı ya da işçilere işe gidip gelmeleri için sağlanan servis bedelleri bulunuyor. İşverenin sağladığı araçla işe gelip giden, iş yerinde yemek yiyen işçi için yemek ve servis ücretinin hesaplanarak brüt ücrete eklenmesi gerekiyor. Evden çalışma nedeniyle çalışanlara yapılan aylık elektrik ve internet destekleri de hesaplamaya dahil.

Çalışana yüksek tazminat formülü (Takvim.com.tr)Çalışana yüksek tazminat formülü (Takvim.com.tr)

HANGİ ÖDEMELER DİKKATE ALINMIYOR?
Düzenli verilmeyen primler, yıllık izin, hafta tatili ve genel tatil ücreti, bayram harçlığı, teşvik ikramiyesi ve primleri, bir defalık verilen ikramiyeler, hastalık, evlenme, doğum ve ölüm yardımı gibi ödemeler dahil edilmiyor.

EK ÖDEMELER NASIL İLAVE EDİLİYOR?
Ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınırken, son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamı 365'e bölünerek, 1 güne düşen miktar belirleniyor. Bu tutar da 30 ile çarpılarak kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor. Yıl içinde ücrete zam yapılmışsa, hesaplamalarda son yapılan ödemenin dikkate alınması gerekiyor.

Çalışana yüksek tazminat formülü (Takvim.com.tr)Çalışana yüksek tazminat formülü (Takvim.com.tr)

NE KADAR ARTACAK?
1 Ocak itibariyle asgari ücretliler dahil tüm özel sektör çalışanlarının maaşları artacak. Artacak maaşlar kıdem tazminatını da yükseltecek. Asgari ücretteki artış en düşük tazminat tutarını yukarıya taşıyacak. Halen işten ayrılan asgari ücretlilere çalıştığı her yıl için 26 bin 5 lira (damga vergisi kesilmiş olarak 25 bin 808 lira) üzerinden tazminat ödenirken, bu tutar Ocak'ta artacak. Örneğin; asgari ücret yüzde 28.5 artırılırsa en düşük kıdem tazminatı yıllık 33 bin 417 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilerek yapılacak ödeme 33 bin 163 lira olacak. Asgari ücretin yüzde 35 artırılması halinde de en düşük tazminat 35 bin 107 (damga vergisi kesilmiş olarak 34 bin 841) liraya yükselecek.

YENİ TAVAN NE OLACAK?
Memur maaş katsayısındaki artış Ocak ayında kıdem tavanını yükseltecek. 4 aylık enflasyon farkıyla oluşan yüzde 16.55'lik zam oranına göre tavanın 62 bin 843 lira seviyesini aşacağı kesinleşti. Enflasyon tahminleri de kıdem tazminatı tavanının 64 bin lirayı aşabileceğini gösterdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
CHP'li Beşiktaş Belediyesi hizmeti unuttu! Boğaz manzaralı çöp yığınları
Borsa İstanbul
"Eko"sistem kasası Tuncay Yılmaz'ın şaibeli para trafiği! Eşe villa kayınbiradere daire | İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar
İşten ayrılanlar dikkat! Çalışanlara yüksek tazminat formülleri TAKVİM'de
Galatasaray'ın ara transferde hedefi Salisu
Türk Telekom
İstanbul'da kritik görüşme: Masada Gazze'de ateşkes | Başkan Erdoğan'a teşekkür! MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
Yüzyılın konut devrimi! 81 ilde 500 mahalle konağı inşa edilecek
Hollanda'da Aslan'ın 'Ajax' sesleri!
Futbolda bahis skandalı! Adı geçen 152 hakemden ortak açıklama: "Aktif olarak oynamadık"
Özgür Özel'in 'kaçtı' iddiasına Aziz İhsan Aktaş'tan meydan okuma: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum
"Kuruluş Orhan" ikinci bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey'den nefes kesen sızma harekatı!
CANLI ANLATIM | Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altında kalan işçiden acı haber
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
Louvre soyguncusu sosyal medya fenomeni çıktı! Kim bu Doudou Cross Bitume?
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı
Sudan’da neler oluyor? BAE’den RSF’ye kanlı destek: Soykırımın arka planı
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi