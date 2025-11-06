İşten ayrılanlar dikkat! Çalışanlara yüksek tazminat formülleri TAKVİM'de

HANGİ ÖDEMELER DİKKATE ALINMIYOR?

Düzenli verilmeyen primler, yıllık izin, hafta tatili ve genel tatil ücreti, bayram harçlığı, teşvik ikramiyesi ve primleri, bir defalık verilen ikramiyeler, hastalık, evlenme, doğum ve ölüm yardımı gibi ödemeler dahil edilmiyor.



EK ÖDEMELER NASIL İLAVE EDİLİYOR?

Ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınırken, son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamı 365'e bölünerek, 1 güne düşen miktar belirleniyor. Bu tutar da 30 ile çarpılarak kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor. Yıl içinde ücrete zam yapılmışsa, hesaplamalarda son yapılan ödemenin dikkate alınması gerekiyor.



Çalışana yüksek tazminat formülü (Takvim.com.tr)



NE KADAR ARTACAK?

1 Ocak itibariyle asgari ücretliler dahil tüm özel sektör çalışanlarının maaşları artacak. Artacak maaşlar kıdem tazminatını da yükseltecek. Asgari ücretteki artış en düşük tazminat tutarını yukarıya taşıyacak. Halen işten ayrılan asgari ücretlilere çalıştığı her yıl için 26 bin 5 lira (damga vergisi kesilmiş olarak 25 bin 808 lira) üzerinden tazminat ödenirken, bu tutar Ocak'ta artacak. Örneğin; asgari ücret yüzde 28.5 artırılırsa en düşük kıdem tazminatı yıllık 33 bin 417 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilerek yapılacak ödeme 33 bin 163 lira olacak. Asgari ücretin yüzde 35 artırılması halinde de en düşük tazminat 35 bin 107 (damga vergisi kesilmiş olarak 34 bin 841) liraya yükselecek.



YENİ TAVAN NE OLACAK?

Memur maaş katsayısındaki artış Ocak ayında kıdem tavanını yükseltecek. 4 aylık enflasyon farkıyla oluşan yüzde 16.55'lik zam oranına göre tavanın 62 bin 843 lira seviyesini aşacağı kesinleşti. Enflasyon tahminleri de kıdem tazminatı tavanının 64 bin lirayı aşabileceğini gösterdi.