Milli uydumuz TÜRKSAT 6A globalde gümbür gümbür! Bakan Uraloğlu duyurdu: Kapsama alanı 5 milyar nüfusa ulaşacak

Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden büyük bir uluslararası anlaşma imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sri Lanka’nın önde gelen yayın platformu Freesat Lanka ile Türksat arasında kapasite sözleşmesi imzalandığını belirterek, ülkenin 50 televizyon kanalının Türksat 6A üzerinden Kasım ayı içerisinde yayın yapmaya başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, “Bu anlaşma, Türkiye’nin uydu hizmetleri ihracatında şimdiye kadar atılmış en güçlü adımlardan biridir. 6A ile yalnızca hizmet ihraç etmiyoruz; teknoloji ihraç ediyoruz, marka değeri ihraç ediyoruz.” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden uluslararası ölçekte yeni bir anlaşmaya imza atıldığını açıkladı.

Yapılan iş birliği kapsamında Güney Asya'nın en güneyindeki ada ülkesi Sri Lanka'da yayıncılık alanında büyük bir adım atıldığını belirten Uraloğlu, Sri Lanka'nın önde gelen televizyon platformu Freesat Lanka ile kapasite sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, anlaşma sayesinde ülkenin 50 televizyon kanalının Kasım ayı içerisinde artık Türksat 6A üzerinden kesintisiz yayın yapmaya başlayacağını vurgulayarak, "Bölgenin en güçlü teleport altyapısına sahip firmalarından biri olan Freesat Lanka, Türksat 6A sayesinde Sri Lanka'da yüksek kaliteli ve güvenilir televizyon hizmetini sunmaya devam edecek ve Türksat 6A sayesinde Türksat uydularının kapsama alana giren 5 milyar nüfusa ulaşacak. Bu anlaşma, Türkiye'nin uydu kapasitesinin uluslararası pazarda hizmet ihracatına dönüştüğü stratejik bir adım oldu." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA, TÜRKİYE'NİN KÜRESEL YAYINCILIK PAZARINDAKİ İDDİASININ NET GÖSTERGESİ"

Bakan Uraloğlu, söz konusu anlaşmanın Türksat 6A'nın Türkiye'nin uzaydaki en stratejik hamlelerinden biri olduğu görüşünü pekiştirdiğini kaydederek, Türkiye'nin kendi teknolojisiyle dünyaya hizmet sunabilen bir ülke hâline geldiğini ispatladığını kaydetti.

Yapılan anlaşmanın Türkiye'nin uydu ihracatında yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna da işaret eden Uraloğlu, "Sri Lanka'nın 50 televizyon kanalı artık yayınlarını Türksat 6A üzerinden sürdürüyor. Bu sadece bir kapasite kiralaması değildir; Türkiye'nin uzaydaki gücünün, küresel yayıncılık pazarındaki iddiasının çok net bir göstergesidir. Bu anlaşma, Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracatında şimdiye kadar atılmış en güçlü adımlardan biridir. Bugün birçok ülkenin sahip olmadığı bir yayın kapasitesi, Türksat üzerinden dünya pazarının hizmetine sunuluyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE, UYDU PAZARINDA DÜNYANIN EN GÜÇLÜLERİYLE AYNI MASADA"

Bakan Uraloğlu, Sri Lanka'ya yapılan ihracatın Türksat'ın uluslararası rekabette geldiği seviyeyi de gözler önüne serdiğini kaydederek, "Türksat 6A ile birlikte Türkiye, dünya uydu pazarında yalnızca izleyen değil, yön veren ülkeler arasına girmiştir. Bugün dünyanın en büyük uydu şirketleriyle aynı masada oturuyoruz, aynı pazara hizmet veriyoruz. Bu anlaşma, bunun en net göstergesidir." dedi.

Türksat'ın artık yalnızca Türkiye'nin değil; Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Orta Asya'dan Güney Asya'ya uzanan çok geniş bir coğrafyanın yayın dağıtım merkezi hâline geldiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bugün Sri Lanka'da kurulan bir televizyon stüdyosu, Türksat altyapısı sayesinde milyonlarca haneye aynı anda ulaşabiliyor. Bir ülkenin uluslararası yayıncılık pazarında söz sahibi olması, ancak böylesine geniş bir kapsama alanı ve güçlü bir uydu altyapısıyla mümkündür. Bu tablo, 'Türkiye artık kendi yerli ve millî ürünleri ile uydu teknolojilerinde küresel bir oyuncudur.' demenin en somut, en güçlü ispatıdır. Bu anlaşma ile yalnızca yayın taşıyoruz gibi görünse de aslında Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini ihraç ediyoruz. 6A ile yalnızca hizmet ihraç etmiyoruz; teknoloji ihraç ediyoruz, marka değeri ihraç ediyoruz." açıklaması yaptı.

"BÖLGESEL İŞ BİRLİKLERİNİ ARTIRMAK İÇİN STRATEJİK FIRSAT

Bakan Uraloğlu, Türksat'ın uydu ihracat kabiliyetinin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek, bu anlaşmaların Türkiye'nin marka değerine doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Uraloğlu, "Türksat, bugün yalnızca yayın taşıyan bir kurum değil; teknolojisini ihraç eden, yabancı operatörlerle masaya oturan, küresel rekabette yer alan bir teknoloji markasıdır. Sri Lanka ile başlayan bu güçlü adımlar, çok yakında bölgedeki başka ülkelerle de yeni anlaşmaları beraberinde getirecek." diye konuştu.

Uraloğlu, Türksat'ın bu kapasiteyi sadece yayın ve internet hizmeti için değil; kültürel etkileşim, dijital içerik üretimi ve medya teknolojileri alanında bölgesel iş birliklerini artırmak için de stratejik bir fırsata dönüştürdüğünü vurguladı.

Türksat Model Uydu Yarışması’nda gençlerin yakın uzay başarısı: Şampiyon Mergen oldu

