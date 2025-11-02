Milli uydumuz TÜRKSAT 6A globalde gümbür gümbür! Bakan Uraloğlu duyurdu: Kapsama alanı 5 milyar nüfusa ulaşacak

Sri Lanka’nın önde gelen yayın platformu Freesat Lanka ile Türksat arasında kapasite sözleşmesi imzalandı



"TÜRKİYE, UYDU PAZARINDA DÜNYANIN EN GÜÇLÜLERİYLE AYNI MASADA"

Bakan Uraloğlu, Sri Lanka'ya yapılan ihracatın Türksat'ın uluslararası rekabette geldiği seviyeyi de gözler önüne serdiğini kaydederek, "Türksat 6A ile birlikte Türkiye, dünya uydu pazarında yalnızca izleyen değil, yön veren ülkeler arasına girmiştir. Bugün dünyanın en büyük uydu şirketleriyle aynı masada oturuyoruz, aynı pazara hizmet veriyoruz. Bu anlaşma, bunun en net göstergesidir." dedi.

Türksat'ın artık yalnızca Türkiye'nin değil; Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Orta Asya'dan Güney Asya'ya uzanan çok geniş bir coğrafyanın yayın dağıtım merkezi hâline geldiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bugün Sri Lanka'da kurulan bir televizyon stüdyosu, Türksat altyapısı sayesinde milyonlarca haneye aynı anda ulaşabiliyor. Bir ülkenin uluslararası yayıncılık pazarında söz sahibi olması, ancak böylesine geniş bir kapsama alanı ve güçlü bir uydu altyapısıyla mümkündür. Bu tablo, 'Türkiye artık kendi yerli ve millî ürünleri ile uydu teknolojilerinde küresel bir oyuncudur.' demenin en somut, en güçlü ispatıdır. Bu anlaşma ile yalnızca yayın taşıyoruz gibi görünse de aslında Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini ihraç ediyoruz. 6A ile yalnızca hizmet ihraç etmiyoruz; teknoloji ihraç ediyoruz, marka değeri ihraç ediyoruz." açıklaması yaptı.