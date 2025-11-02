Bakan Uraloğlu duyurdu: Kapsama alanı 5 milyar nüfusa ulaşacak

Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden büyük bir uluslararası anlaşma imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sri Lanka’nın önde gelen yayın platformu Freesat Lanka ile Türksat arasında kapasite sözleşmesi imzalandığını belirterek, ülkenin 50 televizyon kanalının Türksat 6A üzerinden Kasım ayı içerisinde yayın yapmaya başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, “Bu anlaşma, Türkiye’nin uydu hizmetleri ihracatında şimdiye kadar atılmış en güçlü adımlardan biridir. 6A ile yalnızca hizmet ihraç etmiyoruz; teknoloji ihraç ediyoruz, marka değeri ihraç ediyoruz.” dedi.