PODCAST CANLI YAYIN

Türksat Model Uydu Yarışması’nda gençlerin yakın uzay başarısı: Şampiyon Mergen oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10’uncu Türksat Model Uydu Yarışması’nda ilk kez uygulanan ‘Yakın Uzay’ görevinin, gençlerin uzay teknolojilerindeki başarısını ortaya koyduğunu belirtti. Yarışmada dereceye giren ekiplerin yerli uydu projelerinde geleceği şekillendireceğini vurguladı.

Giriş Tarihi:
Türksat Model Uydu Yarışması’nda gençlerin yakın uzay başarısı: Şampiyon Mergen oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Geleceğin uydularını işte Türksat MUY ile yetişen gençler tasarlayacak" açıklamasında bulundu.

'YAKIN UZAY' İLE TANIŞTILAR

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'nın genç mühendisleri ilk kez 'Yakın Uzay' ile buluşturduğunu belirtti. Uraloğlu, finale kalan takımlardan MERGEN (Erciyes Üniversitesi), NazarX Team (Taşkent Turin Politeknik Üniversitesi – Özbekistan) ve AzST-K3 (Milli Aviasiya Akademiyası – Azerbaycan) ekiplerinin model uydularının yüksek irtifa balonları ile stratosfere ulaştığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Bu yıl ilk kez yarışmamıza eklenen Yakın Uzay etabı, gençlerimizin yüksek teknolojiye, uzay mühendisliğine ve ileri haberleşme tekniklerine ne kadar hızlı uyum sağladığını bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

Türksat Model Uydu Yarışması (AA)Türksat Model Uydu Yarışması (AA)

ŞAMPİYON MERGEN OLDU

Yaklaşık üç saat süren görevlerin ardından model uyduların güvenli şekilde yere indirildiğini kaydeden Uraloğlu, stratosfere ulaşan model uyduların, görev kapsamında çift yönlü haberleşme ile aralarında 50 kilometre mesafe bulunan iki ayrı yer istasyonu arasında şifrelenmiş veri paketlerini aktardığını belirtti. Uyduların ayrıca konum, sıcaklık, basınç ve sistem durumu gibi telemetri verilerini gerçek zamanlı ilettiğini, yüksek irtifa koşullarına dayanıklılık testlerini de başarıyla tamamladığını bildiren Bakan Uraloğlu, yer istasyonundan verilen komutlara da anlık yanıt vererek görev senaryolarını uygulayan model uyduların yaklaşık 3 saat süren uçuşlarının ardından ekipler tarafından güvenli şekilde yeryüzüne indirildiğini belirtti. Uraloğlu, teknik performansların Uçuş Sonrası İnceleme (PFR) süreciyle hakemler tarafından detaylı olarak değerlendirildiğini kaydederek, yarışmanın şampiyonunun 90,05 puan ile MERGEN (Erciyes Üniversitesi), 2'ncinin 85,23 ile AzST-K3 (Milli Aviasiya Akademiyası - Azerbaycan), 3'üncünün ise NazarX (Taşkent Turin Politeknik Üniversitesi- Özbekistan) takımları olduğunu açıkladı.

YERLİ UYDU PROJELERİ SÜRECEK

Bakan Uraloğlu, "Tüm takımlarımızı yürekten kutluyorum. Kazananlar, sadece ödül alanlar değil; bu yarışmaya katılıp yeteneklerini geliştiren, takım ruhunu öğrenen ve ülkelerine hizmet etme azmine sahip olan tüm gençlerimizdir. Türksat 6A ile başlayan yerli uydu yolculuğumuzu, yakın yörünge ve yeni nesil uydu projelerinde işte böyle değerli gençlerimizin emeğiyle sürdüreceğiz. Geleceğin uydularını işte Türksat MUY ile yetişen gençler tasarlayacak" dedi.

Abdulkadir Uraloğlu (AA)Abdulkadir Uraloğlu (AA)

"KENDİNİZE GÜVENİN"

Türksat Model Uydu Yarışması'nın yalnızca bir mühendislik yarışı olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin dijital ve teknolojik bağımsızlık vizyonunun bir parçası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu yarışmalar, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz için bir fırsat. Kendinize güvenin, çok çalışın ve merakınızı kaybetmeyin. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini tasarlayacak zeka, azim ve kabiliyet sizde var" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlundan TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasıyla ilgili açıklama!Bakan Uraloğlundan TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasıyla ilgili açıklama!
Bakan Uraloğlu'ndan TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'yla ilgili açıklama!
5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İşletmecilerimizin kullanımına açılacak5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İşletmecilerimizin kullanımına açılacak
5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: "İşletmecilerimizin kullanımına açılacak"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çanakkale'de zamanla yarış! Gelibolu'daki yangın Eceabat'a sıçradı! 57. Alay'a girişler yasak | 7 köy tahliye edildi
Alaska Zirvesi'nde ne konuşuldu? ABD'den açıklama: Rusya toprak tavizi verdi! Ankara'dan kritik temas! Bakan Hakan Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü
Yeni nesil hatırlamaz, arşiv unutmaz! 17 Ağustos'ta enkaz altında kalan devletten 6 Şubat sonrası asrın ihya ve inşasına: Rakamlarla hakikat
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekliye çift maaş, Bağkur'a 7.200 prim indirimi, esnek mesai... Sosyal güvenlik reformu maddeleri şekillendi
Ankara'da 2. Ahmet Minguzzi vakası! Hakan Çakır'ın ölümünde kan donduran detay! 14 yaşındaki çocuğun 20 suç dosyası var!
Özlem Çerçioğlu CHP'deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel'i belgelerle patlattı: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kavgası
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine bildiğiniz gibi! Sokaklarda çöp dağları oluştu vatandaş isyanda
5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: "İşletmecilerimizin kullanımına açılacak"
Vergi işlemlerine yapay zeka dönemi! Bürokratik süreç azaldı tasarruf geldi
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinde kiralık katil tuttu! "Aziz İhsan Aktaş'a suikast" planı... Selahattin Yılmaz'a taşere ettiler
MGM'den yeni rapor: Kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak etkili olacak! Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verildi | 5 günlük hava durumu
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Karayollarında hız sınırı yeniden belirlenecek! Resmi Gazete’de yayımlandı! Radar cezalarında değişiklik
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Firari Emrah Bağdatlı ve Ekrem İmamoğlu arasında 360 milyon TL’lik şüpheli işlem!
Emekli olamayanlara prim iadesi imkanı: Kimler nasıl başvurabilir?
Fenerbahçe'de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden
Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! "Hakem kıyağıyla da olmuyor"
Başkan Erdoğan'dan Alaska'daki zirveye ilişkin açıklama! "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır"
Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var
Batı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbass'ı sordu | Zelenskiy teklifi reddetti
Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler