Ne zaman başvuru yapmalıyım? sorusunu soran emekliler dikkat! Bu yıl başvuran daha avantajlı... İşte detaylar...

Yıl sonu yaklaşırken, emeklilik için gün sayanlardan "Ne zaman başvuru yapmalıyım?" soruları gelmeye başladı. Enflasyon tahminleri ise bu yıl emekli olmanın 2026'dan daha avantajlı olacağını ortaya koydu. İşte detayları...

Emekli aylığının tutarında sadece prime esas kazançlar ve prim gün sayısı değil, başvuru tarihi de etkili oluyor. Bu nedenle özellikle yılın sonuna doğru, emeklilik için gün sayanlardan "Ne zaman başvuru yapmalıyım?" sorusu geliyor. Emeklilik başvuru tarihi, içinde bulunulan yılın güncelleme katsayısı (enflasyon + büyümenin yüzde 30'u) ile emekli aylıklarına yapılan zamlar arasındaki farkın yüksek olduğu yıllarda önem kazanıyor. En dikkat çekici fark, 2024 ile 2025 yılları arasında ortaya çıktı.

TAHMİNLER NE GÖSTERİYOR?
Enflasyon ve büyüme tahminleri, bu yıl emekli olanların da 2026'da emekli olacaklardan daha avantajlı olabileceğini gösteriyor. Ancak bu fark, 2024-2025 arasındakinden çok daha düşük olacak. Bu yıl bitmeden emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken, 2024 güncelleme katsayısıyla belirlenen tutara, 2025'in Ocak ayındaki yüzde 15.75 ve Temmuz ayındaki yüzde 16.67 zam oranı yani toplam yüzde 35.05'i bulan artış eklenecek.

Dilekçesini 1 Ocak 2026'dan sonra verenlerin aylık hesabında ise söz konusu emekli zamlarının yerine, 2025 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u yani 2025 güncelleme katsayısı dikkate alınacak. Son enflasyon tahmini Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekim anketinde 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 31.77 olarak tahmin edildi. 2025 yılı büyüme tahmini de Orta Vadeli Program'a (OVP) göre yüzde 3.3. Buna göre 2025 yılı güncelleme katsayısı 1,3276 olarak bekleniyor. Yani 2026'da dilekçe verenlere uygulanacak artış yüzde 32.76'da kalacak. Bu da bu yıl emekli olanların, önümüzdeki yıl emekli olacaklara göre 2.29 puan daha avantajlı olacağını gösteriyor.

ERKEN AYLIK İMKANI
Bu avantaj, 2025 enflasyonu anketteki tahminden daha düşük çıkarsa büyüyecek, daha yüksek çıkarsa azalacak. Yani önümüzdeki aylarda gerçekleşecek verilere göre hesaplanan avantaj değişiklik gösterebilecek.

Örneğin; OVP'deki yüzde 28.5'lik 2025 yıl sonu enflasyonu tahminine göre de güncelleme katsayısı 1,2949 olacak. Yani bu yıl başvuranlara yüzde 35.05'lik artış uygulanırken, 2026'da emekli olacaklarda bu oran yüzde 29.49 olarak uygulanabilecek. Bu yıl başvuranlar bu tahmine göre 5.56 puanlık avantaj yakalayacak. Bu arada bu yıl emekli olanların daha erken aylık almaya başlayacağı da unutulmamalı.

NASIL HESAPLANIYOR
2026'DA DİLEKÇE VERİLİRSE

Üç dönem aylık bağlama oranı
2024 yılı güncelleme katsayısı: 1,4544
2025 yılı güncelleme katsayısı tahmini: 1,3276 (% 31.77'lik 2025 TÜFE tahmini + % 3.3'lük büyüme tahmininin % 30'u olan % 0.99) ya da OVP'deki tahmine göre 1,2949
2026 zamları

BORÇLANMA VE İHYA AVANTAJI DA VAR
1 Ocak'tan itibaren asgari ücrette yapılacak artış hem borçlanmada hem ihyada en düşük ve en yüksek tutarları yükseltecek. Ayrıca doğum ve yurt dışı borçlanması hariç hizmet borçlanmalarında ve ihyada oran artışı için düğmeye basıldı. 1 Ocak 2026'dan itibaren doğum hariç hizmet borçlanmalarında oranın yüzde 32'den 45'e çıkarılması planlanıyor. İhyada da yüzde 34.5 olan oranın yüzde 45 yapılması söz konusu. Bu nedenlerle borçlanma ve ihya planlayanların bu yıl bitmeden başvurması yararına olacak.

