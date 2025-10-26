Ne zaman başvuru yapmalıyım? sorusunu soran emekliler dikkat! Bu yıl başvuran daha avantajlı... İşte detaylar...

Emekli aylığının tutarında sadece prime esas kazançlar ve prim gün sayısı değil, başvuru tarihi de etkili oluyor. Bu nedenle özellikle yılın sonuna doğru, emeklilik için gün sayanlardan "Ne zaman başvuru yapmalıyım?" sorusu geliyor. Emeklilik başvuru tarihi, içinde bulunulan yılın güncelleme katsayısı (enflasyon + büyümenin yüzde 30'u) ile emekli aylıklarına yapılan zamlar arasındaki farkın yüksek olduğu yıllarda önem kazanıyor. En dikkat çekici fark, 2024 ile 2025 yılları arasında ortaya çıktı.
TAHMİNLER NE GÖSTERİYOR?
Enflasyon ve büyüme tahminleri, bu yıl emekli olanların da 2026'da emekli olacaklardan daha avantajlı olabileceğini gösteriyor. Ancak bu fark, 2024-2025 arasındakinden çok daha düşük olacak. Bu yıl bitmeden emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken, 2024 güncelleme katsayısıyla belirlenen tutara, 2025'in Ocak ayındaki yüzde 15.75 ve Temmuz ayındaki yüzde 16.67 zam oranı yani toplam yüzde 35.05'i bulan artış eklenecek.
Dilekçesini 1 Ocak 2026'dan sonra verenlerin aylık hesabında ise söz konusu emekli zamlarının yerine, 2025 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u yani 2025 güncelleme katsayısı dikkate alınacak. Son enflasyon tahmini Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekim anketinde 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 31.77 olarak tahmin edildi. 2025 yılı büyüme tahmini de Orta Vadeli Program'a (OVP) göre yüzde 3.3. Buna göre 2025 yılı güncelleme katsayısı 1,3276 olarak bekleniyor. Yani 2026'da dilekçe verenlere uygulanacak artış yüzde 32.76'da kalacak. Bu da bu yıl emekli olanların, önümüzdeki yıl emekli olacaklara göre 2.29 puan daha avantajlı olacağını gösteriyor.