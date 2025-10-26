Ne zaman başvuru yapmalıyım? sorusunu soran emekliler dikkat! Bu yıl başvuran daha avantajlı... İşte detaylar...

ERKEN AYLIK İMKANI

Bu avantaj, 2025 enflasyonu anketteki tahminden daha düşük çıkarsa büyüyecek, daha yüksek çıkarsa azalacak. Yani önümüzdeki aylarda gerçekleşecek verilere göre hesaplanan avantaj değişiklik gösterebilecek.



Örneğin; OVP'deki yüzde 28.5'lik 2025 yıl sonu enflasyonu tahminine göre de güncelleme katsayısı 1,2949 olacak. Yani bu yıl başvuranlara yüzde 35.05'lik artış uygulanırken, 2026'da emekli olacaklarda bu oran yüzde 29.49 olarak uygulanabilecek. Bu yıl başvuranlar bu tahmine göre 5.56 puanlık avantaj yakalayacak. Bu arada bu yıl emekli olanların daha erken aylık almaya başlayacağı da unutulmamalı.



NASIL HESAPLANIYOR

Emekliye yüksek aylık formülü (Takvim.com.tr)



2026'DA DİLEKÇE VERİLİRSE



Üç dönem aylık bağlama oranı

2024 yılı güncelleme katsayısı: 1,4544

2025 yılı güncelleme katsayısı tahmini: 1,3276 (% 31.77'lik 2025 TÜFE tahmini + % 3.3'lük büyüme tahmininin % 30'u olan % 0.99) ya da OVP'deki tahmine göre 1,2949

2026 zamları



BORÇLANMA VE İHYA AVANTAJI DA VAR

1 Ocak'tan itibaren asgari ücrette yapılacak artış hem borçlanmada hem ihyada en düşük ve en yüksek tutarları yükseltecek. Ayrıca doğum ve yurt dışı borçlanması hariç hizmet borçlanmalarında ve ihyada oran artışı için düğmeye basıldı. 1 Ocak 2026'dan itibaren doğum hariç hizmet borçlanmalarında oranın yüzde 32'den 45'e çıkarılması planlanıyor. İhyada da yüzde 34.5 olan oranın yüzde 45 yapılması söz konusu. Bu nedenlerle borçlanma ve ihya planlayanların bu yıl bitmeden başvurması yararına olacak.