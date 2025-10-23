Altın düştü mü? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? 23 Ekim canlı altın fiyatları

23 Ekim 2025 itibarıyla altın yatırımcıları piyasada son durumu merak ediyor. Küresel dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, gram ve çeyrek altın fiyatlarını yakından etkiliyor. FED'in faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler takip edilirken, Kapalıçarşı'daki anlık altın alış-satış fiyatları merak konusu oldu. İşte sarı metalde son durum...
BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Gram Altın (TL/GR)
|5.557,54
|5.558,32
|22 Ayar Bilezik
|5.334,64
|5.419,08
|Altın (ONS)
|4.112,14
|4.112,66
|Altın ($/kg)
|131.711,00
|131.730,00
|Altın (Euro/kg)
|153.107,00
|153.129,00
|Cumhuriyet Altını
|38.152,00
|38.706,00
|Yarım Altın
|19.135,00
|19.443,00
|Çeyrek Altın
|9.567,00
|9.721,00
|Reşat Altını
|38.184,47
|38.738,95
|Kulplu Reşat Altını
|38.186,69
|38.741,20
|22 Ayar Altın (Gr)
|5.339,37
|5.625,56
|18 Ayar Altın (Gr)
|4.057,00
|4.057,58
|14 Ayar Altın (Gr)
|3.226,90
|4.362,64
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|93.336,18
|94.895,99
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|189.005,76
|192.830,52
|Gremse Altın
|93.336,18
|95.538,76
|Ata Altın
|38.501,17
|39.501,04
|Tam Altın
|37.334,47
|38.098,64
|Külçe Altın ($)
|138.100,00
|138.300,00
|Has Altın
|5.529,75
|5.530,53
|Hamit Altın
|38.184,47
|38.738,95
