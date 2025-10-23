PODCAST CANLI YAYIN

Altın düştü mü? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? 23 Ekim canlı altın fiyatları

Altın piyasasında son dakika gelişmeleri 23 Ekim 2025 itibarıyla yatırımcıların odağında. Küresel piyasadaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik fiyatları etkiliyor. Peki bugün itibarıyla altında son durum ne? Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte sarı metalde güncel rakamlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altın düştü mü? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? 23 Ekim canlı altın fiyatları

23 Ekim 2025 itibarıyla altın yatırımcıları piyasada son durumu merak ediyor. Küresel dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, gram ve çeyrek altın fiyatlarını yakından etkiliyor. FED'in faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler takip edilirken, Kapalıçarşı'daki anlık altın alış-satış fiyatları merak konusu oldu. İşte sarı metalde son durum...

(AA)(AA)

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram Altın (TL/GR) 5.557,54 5.558,32
22 Ayar Bilezik 5.334,64 5.419,08
Altın (ONS) 4.112,14 4.112,66
Altın ($/kg) 131.711,00 131.730,00
Altın (Euro/kg) 153.107,00 153.129,00
Cumhuriyet Altını 38.152,00 38.706,00
Yarım Altın 19.135,00 19.443,00
Çeyrek Altın 9.567,00 9.721,00
Reşat Altını 38.184,47 38.738,95
Kulplu Reşat Altını 38.186,69 38.741,20
22 Ayar Altın (Gr) 5.339,37 5.625,56
18 Ayar Altın (Gr) 4.057,00 4.057,58
14 Ayar Altın (Gr) 3.226,90 4.362,64
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 93.336,18 94.895,99
Kapalıçarşı Beşli Altın 189.005,76 192.830,52
Gremse Altın 93.336,18 95.538,76
Ata Altın 38.501,17 39.501,04
Tam Altın 37.334,47 38.098,64
Külçe Altın ($) 138.100,00 138.300,00
Has Altın 5.529,75 5.530,53
Hamit Altın 38.184,47 38.738,95

(AA)(AA)

CANLI ALTIN FİYATLARI

İslam Memiş’ten manipülasyon rüzgarı uyarısı: Altın piyasasında fırtına öncesi sessizlik mi? Uzun vade için yeni rotayı çizdiİslam Memiş’ten manipülasyon rüzgarı uyarısı: Altın piyasasında fırtına öncesi sessizlik mi? Uzun vade için yeni rotayı çizdi
İslam Memiş’ten "manipülasyon rüzgarı" uyarısı: Altın piyasasında fırtına öncesi sessizlik mi? Uzun vade için yeni rotayı çizdi

(AA)(AA)

CANLI DOLAR - EURO KURU

Gümüşte şok düşüş! Gram gümüş fiyatı ne kadar? Uzman isimden Sabreden kazanır açıklamasıGümüşte şok düşüş! Gram gümüş fiyatı ne kadar? Uzman isimden Sabreden kazanır açıklaması
Gümüşte şok düşüş! Gram gümüş fiyatı ne kadar? Uzman isimden “Sabreden kazanır” açıklaması

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Anket açıklandı
İdefix
Almanya’yı birbirine katan tatbikat! Polis gerçek sandı askere ateş açtı
D&R
MADDE MADDE YENİ VERGİ KANUNLARI: Emeklilikten SGK primlerine, MTV'den harçlara, kiradan tapuya kalem kalem değişiklikler
Türk Telekom
Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdi
İsrail'de Batı Şeria'nın ilhakını öngören yasa tasarısı kabul edildi: Türkiye'den tepkiler peş peşe! ABD
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Savaş suçları ortaya çıkan İsrail ordusu hakikatin sesi A Haber'i hedef aldı!
Asgari ücrette 2026 mesaisi başladı! Yeni artış formülleri gündemde: Yüzde 30 zammı aşacak mı? İşte detaylar...
Lodos ve sağanak kapıda: Arktik hava kütlesi Türkiye'ye iniyor! Meteoroloji'den 7 ile sarı kod verildi: Marmara, Ege...
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Budapeşte'de yapılacak olan görüşme askıya alındı!
FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu
Hayvanlar suyu içmedi kuyuda cesedi çıktı! Hasret'in katili kim? 5 cinayetten hükümlü şüpheli yakalandı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler