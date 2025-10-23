Altın düştü mü? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? 23 Ekim canlı altın fiyatları

23 Ekim 2025 itibarıyla altın yatırımcıları piyasada son durumu merak ediyor. Küresel dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, gram ve çeyrek altın fiyatlarını yakından etkiliyor. FED'in faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler takip edilirken, Kapalıçarşı'daki anlık altın alış-satış fiyatları merak konusu oldu. İşte sarı metalde son durum...