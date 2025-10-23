Altında sert düşüş! Kuyumcular tıklım tıklım, altın bulmak zorlaştı

Uzun süredir yükseliş trendinde olan altın, son günlerde sert bir geri çekilme yaşadı. Gram altın 6 bin 500 liraya adım adım ilerlerken bir anda 5 bin 800 liranın altına indi. Bu gerileme, yatırımcılarda şaşkınlık yarattı.

Kuyumcular Doldu Taştı

Fiyatların gerilemesiyle birlikte vatandaşlar fırsatı değerlendirmek için kuyumculara akın etti. Ancak birçok mağazada altın stoğu hızla tükendi. Kuyumcu esnafı, "Talep çok yüksek ama elimizde ürün kalmadı" diyerek durumu özetledi.

Uzmanlar Ne Diyor?

Analistler, küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve ons altındaki geri çekilmenin bu düşüşte etkili olduğunu belirtiyor. Ancak uzun vadeli yatırımcılar için altının hâlâ güvenli liman olmayı sürdürdüğüne dikkat çekiliyor.