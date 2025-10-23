PODCAST CANLI YAYIN
Piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı!

Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi ekonomistler beklentilerini paylaşıyor. A Para’ya konuşan Marbaş Menkul Değerler Satış Yönetmeni Aykut Uğur Ata, kararın piyasalar açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yatırımcılar ve ekonomistler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Enflasyon görünümündeki gelişmeler, döviz kuru hareketleri ve küresel faiz trendleri kararın seyrinde belirleyici olacak.

Aykut Uğur Ata: "Karar, yılın yönünü belirleyebilir"

A Para canlı yayınına bağlanan Marbaş Menkul Değerler Satış Yönetmeni Aykut Uğur Ata, faiz kararının yalnızca bugünü değil, yılın geri kalanında piyasa algısını da şekillendireceğini söyledi. Ata, özellikle yabancı yatırımcıların faiz kararı sonrası Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinin yakından izleneceğini belirtti.

Ekonomistlerden Farklı Senaryolar

Ekonomistlerin büyük bölümü faizde mevcut seviyenin korunacağı görüşünde birleşirken, bazı analistler sınırlı bir artış olasılığına dikkat çekiyor. TCMB'nin kararı, hem TL varlıklar hem de borsa üzerinde belirleyici olacak.

