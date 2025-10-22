İslam Memiş’ten 'manipülasyon rüzgarı' uyarısı: Altın piyasasında fırtına öncesi sessizlik mi? Uzun vade için yeni rotayı çizdi
Altın piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Altın cephesinde 'manipülasyon rüzgarı' uyarısında bulunarak gram altın için kritik seviyeleri açıkladı ve uzun vadeli yatırımcılar için önerilerini paylaştı. Peki altının yönü bundan sonra nasıl olacak? İşte piyasada son durum ve 22 Ekim canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 22.10.2025 11:13