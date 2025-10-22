Kadraj Galeri Kadraj İkon İslam Memiş’ten "manipülasyon rüzgarı" uyarısı: Altın piyasasında fırtına öncesi sessizlik mi? Uzun vade için yeni rotayı çizdi

İslam Memiş’ten 'manipülasyon rüzgarı' uyarısı: Altın piyasasında fırtına öncesi sessizlik mi? Uzun vade için yeni rotayı çizdi

Altın piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Altın cephesinde 'manipülasyon rüzgarı' uyarısında bulunarak gram altın için kritik seviyeleri açıkladı ve uzun vadeli yatırımcılar için önerilerini paylaştı. Peki altının yönü bundan sonra nasıl olacak? İşte piyasada son durum ve 22 Ekim canlı altın fiyatları...

Altın ve gümüş piyasasında son haftalarda yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların gündeminde yerini koruyor. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'de yaptığı değerlendirmede piyasadaki manipülasyonlara dikkat çekerek yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

Dalgalı Seyir Devam Ediyor

Finans Analisti İslam Memiş, piyasadaki son yükselişlerin anlamlı olmadığını belirterek, düzeltmelerin bir süre daha devam edeceğini ifade etti. "Altın yatırımcıları, özellikle küçük miktarlarla büyük hayaller kurmasın. Şu anda piyasada manipülasyon hakim. Düşüşler ve yükselişler kısa vadeli hareketlerle gerçekleşiyor." dedi.

Geçtiğimiz günlerde ons altın 4.152 dolar seviyelerine yükselmiş ve %0,64 artış göstermişti. Ancak İslam Memiş, bu dalgalı seyri manipülasyon piyasasının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Altının yükseliş trendi sona mı erdi?

Finans Analisti İslam Memiş, "Dün %5 değer kaybı yaşandı, bugün alımlar var. Yarın tekrar düşüşler görülecek. Borsa, kripto para ve diğer enstrümanlarda da benzer bir manipülasyon piyasası oluşuyor," ifadelerini kaydetti.

Yatırımcı Nasıl Hareket Etmeli?

İslam Memiş, yatırımcıların manipülasyon ortamında dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak kritik noktaları paylaştı:İ

  • Kaldıraçlı işlemlerden kaçının.

  • Panik satış yapmayın.

  • Elinizdeki varlığı bilin ve uzun vadeli düşünün.