İslam Memiş’ten 'manipülasyon rüzgarı' uyarısı: Altın piyasasında fırtına öncesi sessizlik mi? Uzun vade için yeni rotayı çizdi

Dalgalı Seyir Devam Ediyor

Finans Analisti İslam Memiş, piyasadaki son yükselişlerin anlamlı olmadığını belirterek, düzeltmelerin bir süre daha devam edeceğini ifade etti. "Altın yatırımcıları, özellikle küçük miktarlarla büyük hayaller kurmasın. Şu anda piyasada manipülasyon hakim. Düşüşler ve yükselişler kısa vadeli hareketlerle gerçekleşiyor." dedi.