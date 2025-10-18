Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye yüzde 19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara yüzde 13 artış sinyali...

(takvim.com.tr) ENFLASYON FARKI % 7.56

Ocak'ta bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı buna göre yüzde 12.94'ü bulacak. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11 olarak belirlenen zam oranına eklenecek enflasyon farkı bu tahmine göre yüzde 7.56'ya ulaşacak. Yüzde 11'lik Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 19.39'a çıkacak.

MEMURUNKİ 6.4 PUAN YÜKSEK

Kesin zam oranı Ocak ayının başında belli olacak. Zam oranının netleşmesinin ardından taban aylık artışı, refah payı gibi talepler de karara bağlanacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklileri arasında 6.45 puanı bulan bir zam farkı olacağı hesaplanıyor. Bu nedenle SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin refah payı verilmesi beklentileri bulunuyor.