Bakan Işıkhan duyurdu! İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem başladı! 52 Üniversitede gençlere iş fırsatı

Üniversiteli gençleri iş hayatına hazırlamak için başlatılan İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem başladı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 52 üniversitede programın yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu.



Gençlerin "genclik. iskur.gov.tr" adresinden programlar hakkında bilgi edinebileceğini aktaran Işıkhan, "Genç kardeşlerim ALO 170 hattımızdan, İŞKUR Gençlik Platformu'muzdan, İŞKUR Mobil uygulamamızdan ve İŞKUR e-Şube bölümlerinden bu programa erişebilir" dedi.

ÇEKİLİŞ YAPILACAK



Başvurular alındıktan sonra üniversitelerin kendi kontenjanlarına göre öğrencileri yerleştireceğini dile getiren Işıkhan, "Başvuruları alacaklar ve daha sonra noter huzurunda çekilişler yapılacak. İlgili bölümde kontenjana göre belirlenmiş olan arkadaşlarımız ilan edilecek. Bunların işe başlangıç süreleri başlamış olacak" ifadelerini kullandı.



AYDA 15.162 TL HARÇLIK



Işıkhan, gençlerin haftada 3 güne kadar (ay içinde 14 günün tamamlanması halinde) uygulanacak program ile ayda 15 bin 162 lira gelir desteği elde edebileceklerini belirterek, "Gençlerimizi kısa süreli olsa da bu program kapsamında GSS kapsamına alacağız" diye konuştu.



10 AY SÜRECEK



Programın süresinin en fazla 10 ay olduğunu ifade eden Işıkhan, şu bilgileri verdi: "Bu süre içerisinde üniversite öğrencilerimiz birinci dönem 80, ikinci dönem 60 gün ya da tersi de olabilir, bundan faydalanabiliyor. En az 1 gün katılım koşulu var.





'HEDEF 1 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAK'



Bakan Işıkhan, öğrencilerin iş ortamına girmelerinin, sosyal yardım ve burs almalarının kendileri için bir engel olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız en güzel müjdeyi gençlerimize verdi. Müjdelerden bir tanesi 100 bin kontenjan ayırmıştık, 150 bine çıkardık. 2028 yılına kadar 1 milyon gencimizi bu programdan faydalandırmayı hedefliyoruz.