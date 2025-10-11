İŞKUR gençlik programı başvuru 2026: İŞKUR gençlik programı ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte BAŞVURU EKRANI

2026 yılı İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere iş gücü deneyimi kazandırmak amacıyla hayata geçiriliyor. Programa başvurmak isteyen öğrenciler, başvuru tarihleri ve şartların ne olduğunu araştırıyor. İşte programa ilişkin detaylar...

(AA) İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR? İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen, öğrencilerin kamusal hizmet alanlarında teorik ve pratik deneyim kazanmalarını sağlayan kısmi zamanlı bir aktif iş gücü programıdır. Bu program sayesinde öğrenciler hem mesleki becerilerini geliştirir hem de kamu hizmetlerinin desteklenmesine katkı sağlar.