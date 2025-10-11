İŞKUR gençlik programı başvuru 2026: İŞKUR gençlik programı ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte BAŞVURU EKRANI

PODCAST CANLI YAYIN

Üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı 2026, gençlerin kamu kurumlarında kısmi zamanlı çalışma fırsatı elde etmesini sağlıyor. Hem gelir desteği hem de mesleki tecrübe sunan programın başvuru süreci merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İŞKUR programına kimler katılabilecek ve başvuru şartları neler? İşte gençlik programına ilişkin detaylar...

2026 yılı İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere iş gücü deneyimi kazandırmak amacıyla hayata geçiriliyor. Programa başvurmak isteyen öğrenciler, başvuru tarihleri ve şartların ne olduğunu araştırıyor. İşte programa ilişkin detaylar...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen, öğrencilerin kamusal hizmet alanlarında teorik ve pratik deneyim kazanmalarını sağlayan kısmi zamanlı bir aktif iş gücü programıdır. Bu program sayesinde öğrenciler hem mesleki becerilerini geliştirir hem de kamu hizmetlerinin desteklenmesine katkı sağlar.

KİMLER İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINDAN YARARLANABİLİR?

Programdan yalnızca devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilir. Açıköğretim veya uzaktan eğitim öğrencileri ise programa dahil edilmez.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026 yılı başvuru takvimi henüz paylaşılmadı. İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru tarihleri, yeni eğitim öğretim döneminde İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanacak. Başvuru tarihleri açıklandığında öğrenciler süreci İŞKUR'un resmi internet sitelerinden takip edebilecek. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Programa başvurular, belirlenen tarihler arasında https://genclik.iskur.gov.tr veya https://www.iskur.gov.tr adresleri üzerinden e-Şube aracılığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

