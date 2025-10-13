PODCAST CANLI YAYIN

Tüketiciye dijital koruma: Fiyatlar artık şeffaf olacak

Yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerin fiyat bilgilerini Bakanlık’la paylaşma zorunluluğunu içeren düzenlemeyi değerlendiren sektör temsilcileri, aldatıcı indirimlerin önleneceğini belirtti...

Kafe, restoran benzeri işletmelerin fiyat bilgisini paylaşma yükümlülüğünü değerlendiren sektör temsilcileri ve tüketici dernekleri, yeni düzenlemenin tüketici adına olumlu bir gelişme olduğu konusunda görüş birliğine vardı. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, indirimli satışlarda indirimden önceki son 30 günlük fiyatın artık 10 güne çekilmesinin aldatıcı indirimleri önleyebileceğini vurguladı. Her müşterinin dijital bir telefona sahip olmama ihtimalini hatırlatan Küçük, karekod uygulamasının yanında fiyat listelerinin masalardan kaldırılmamasının önemine dikkat çekti. Küçük ayrıca, yönetmelikteki değişiklikle birlikte tüketicinin yanında tartılan ürünlerde daranın düşürülmesinin ilk defa bu kadar açık şekilde düzenlendiğini kaydederek, "Bu gelişme tüketici açısından son derece önemli. Bakanlığın düzenlemesiyle ürünlerin fiyatlarına dijital ortamdan ulaşılacak olması tüketicilere işletmeye gitmeden fiyatları karşılaştırabilme adına olumlu bir avantaj sunuyor" dedi.



"HAKSIZ FİYAT TESPİTİ İÇİN ÖNEMLİ"
Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal da yeme-içme işletmelerinin fiyat listelerini Bakanlığın kuracağı sisteme yükleme zorunluluğunu içeren düzelemenin, kamuoyunun fiyat değişimlerini izlemesini sağlayacak önemli bir adım olduğunun altını çizerek, "Bu sistemin etkin çalışması, fiyat istikrarının izlenmesi ve haksız fiyat artışlarının tespiti açısından da katkı sağlayacaktır" dedi.



TÜKETİCİ KAZANÇLI ÇIKACAK
TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ise bu düzenleme ile özellikle turistlere yönelik farklı tarife ve yüksek fiyat uygulamasının da önüne geçildiğini belirterek, "İşletmelerin menülerine ve ürünlerinin fiyatlarına dijital ortamda ulaşılacak olması fahiş fiyat uygulamasının önlenmesine katkı sunacak, yeme-içme işletmeleri arasındaki rekabeti artıracak. Bundan tüketici kazançlı çıkacak.
Gıda enflasyonunun düşmesine de dolaylı katkı sunacak. Yeme-içme işletmeleri olarak bu düzenlemeyi canı gönülden destekliyoruz" diye konuştu.

