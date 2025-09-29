Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi

Takvim Foto Arşiv İmzalanan anlaşmalar çerçevesinde 2025-2028 yılları arasında Türkiye'ye 15 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri LNG teslim edilmesinin öngörüldüğünü anlatan Öner, "Bu çerçevede tedarik edilecek LNG, BOTAŞ'ın alım planlamaları için operasyonel ve ticari öngörülebilirlik perspektifinin güçlendirilmesi yolunda kritik ve önemli faydalar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Takvim Foto Arşiv İKİ DEV İLE ANLAŞMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin Türk enerji diplomasisinin en kritik dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Öner, "Burada BOTAŞ ile uluslararası ticaret devi Mercuria arasında 20 yıllık LNG tedarik anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Türkiye, 2026'dan itibaren yılda 4 milyar metreküp LNG alacak ve toplamda yaklaşık 70 milyar metreküp LNG tedarik edecek. BOTAŞ, Avustralyalı Woodside Energy ile de 2030'dan başlayarak 9 yıl boyunca yılda 5.8 milyar metreküp LNG için ön anlaşma imzaladı. Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın da vurguladığı gibi, bu anlaşmalar hem ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkı sağlayacak hem de kaynak çeşitlendirmesi açısından kritik bir rol üstlenecektir" ifadelerini kullandı.