Gazda dev anlaşma: 20 yılda 70 milyar metreküp | BOTAŞ ile Mercuria arasında LNG anlaşması imzalandı

BOTAŞ, dünyanın önde gelen enerji gruplarından Mercuria arasında 70 milyar metreküplük LNG anlaşması imzalandı.

Doğal gazda arz güvenliğinin sağlanması ve tedarik çeşitliliğinin artırılması noktasında 20 yıllık dev bir anlaşma imzalandı. Türkiye'nin milli şirketi BOTAŞ, Mercuria ile her yıl yaklaşık 4 milyar metreküp olmak üzere 20 yılda toplam 70 milyar metreküplük LNG tedariki konusunda el sıkıştı. 2026-2045 yıllarını kapsayacak anlaşma ile BOTAŞ, her yıl yaklaşık 4 milyar metreküp doğal gaz eş değeri LNG'yi teslim alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu anlaşma ABD ile 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasına da büyük katkı sağlayacak" dedi. Ayrıca BOTAŞ ile Woodside arasında uzun dönemli LNG ön anlaşması da imzalandı. Anlaşma ile taraflar, 2030'dan itibaren 9 yıl süreyle yaklaşık 5.8 milyar metreküplük LNG'nin, çoğunlukla Louisiana LNG Projesi'nden olmak üzere, BOTAŞ'a tedarik edilmesini konusunda ön mutabakata vardı.

