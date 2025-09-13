Altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yatırımcıların yeni gözdesi olan gümüş yükselmeye devam ediyor. Yılbaşından bu yana yüzde 45'ten fazla kazandıran gümüşün ons fiyatı Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gümüşün ons fiyatı 2011'den sonra ilk kez 40 doların üzerine çıkarken, spot piyasada 41.36 doları gördü.
Gümüş 13 yıl sonra 40 doların üzerine çıktı
