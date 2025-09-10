PODCAST CANLI YAYIN

OVP'de haftada 4 gün çalışma sinyali! Dünyada örnekleri var mı? 4 gün çalışma modelinde neler var?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın geçtiğimiz gün açıkladığı Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün çalışmanın sinyali verildi. Programda “İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” denildi. Peki dünyada örnekleri var mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
OVP'de haftada 4 gün çalışma sinyali! Dünyada örnekleri var mı? 4 gün çalışma modelinde neler var?

Avrupa ülkelerinde çeşitli boyutlarda uygulamaya giren haftada dört gün mesai uygulaması, Orta Vadeli Program'da (OVP) da yer aldı. Programda "İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır" denildi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Programda yer alan bu ifadeler, "Dört gün mesai" uygulamasının altyapısı olarak yorumlanıyor. Burada esas kriterin iş ve özel hayat dengesinin kurulması ve çalışan verimliliğinin artırılması olduğu vurgulanıyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Eğer uygulamaya yönelik çalışmalar öngörüldüğü gibi 2026 yılında tamamlanırsa özel sektörle birlikte kamuda da dört gün çalışma uygulaması pilot olarak başlatılacak.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Uygulama belli kurum ve kuruluşlarda denenecek, başarılı olması halinde ise diğer kurum ve kuruluşlara da genişletilecek.

DÜNYA UYGULAMAYA GEÇTİ

Dünyada dört günlük çalışma, farklı ülkelerde belli sektörlerde pilot olarak hayata geçirildi. Polonya'da 1 Temmuz 2025 itibarıyla ilk kez kısaltılmış bir çalışma haftası pilot uygulaması başlatıldı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Proje, haftada dört gün 32 saat ya da beş gün 35 saat çalışılabilmesini öngörüyor. İzlanda, Belçika, İspanya ve Japonya gibi ülkelerde daha kısa çalışma haftasına dair çeşitli modeller ya test edildi ya da hayata geçirildi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Almanya'da 45 şirket ve kuruluş haftada dört günlük çalışma sistemini geçtiğimiz yıl denedi. İngiltere'de Şubat 2023'te yapılan bir çalışmada, dört günlük uygulamanın çalışanların memnuniyetini artırdığı ve verimlilikte de bir düşüş yaratmadığı görüldü.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

YUNANİSTAN SIRADA

Yunanistan Çalışma Bakanlığı'ndan da geçtiğimiz haftalarda çalışma düzeniyle ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Ülkede haftada dört gün 10'ar saatlik çalışmanın önünü açan bir taslak hazırlandı. "Herkes İçin Adil Çalışma" başlıklı 88 maddelik tasarı, 19 Eylül'e kadar kamuoyunun görüşüne açık olacak.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Tasarı kabul edilirse dört günlük çalışma süreci başlayacak. 88 maddeden oluşan tasarı, yalnızca dört günlük çalışma düzeniyle sınırlı kalmıyor. İşçiler, isterlerse haftada dört gün 10'ar saat çalışabilecekler; ayrıca gönüllü olan çalışanlar günde 13 saate kadar mesai yapabilecek.

Fazla mesai ücretleri saat başına yüzde 40 zamlı ödenecek ve günlük dört saat, yıllık ise 150 saatle sınırlı olacak. Hürriyet'te yer aşan habere göre, Tasarı, fazla mesaiye katılmayı reddedenlerin işten çıkarılamayacağını da güvence altına alıyor; bu da işveren-çalışan dengesinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Dört günlük çalışmanın en büyük avantajı olarak, iş-yaşam dengesinin iyileşmesi ve bu sayede genel refah seviyelerinin artması gösteriliyor. Haftada dört gün çalışmanın sonucu olarak çalışanların hobilerine ve ailelerine zaman ayırmasına olanak tanınırken, çalışanların işlerine daha motive bir şekilde geri dönmeleri sağlanıyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Ayrıca ulaşımda trafik gerginliğinin azaltılması gibi olumlu etkiler de görülüyor. Özellikle Y ve Z kuşağı çalışanların da bu modele daha sıcak baktığı biliniyor. Bu modelin, beş gün çalışmak istemeyen ancak dört gün çalışmayı kabul edebilecek kalifiye elemanları istihdam piyasasına çekebileceği vurgulanıyor.

Maaş düzenlemeleri konusunda ise şu anda dünyada tek bir uygulama bulunmuyor. Bu sistemin maaşlara yansıma modeli konusunda da bazı endişeler bulunuyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi!
CHP'de 15 Eylül paniği! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel yine Batı medyasına ağladı
Takas Bank
OVP'de haftada 4 gün çalışma sinyali! Dünyada örnekleri var mı? 4 gün çalışma modelinde neler var?
İsrail'in saldırısı sonrası Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü! "Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında"
Önce sağanak sonra bahar geliyor! Hafta ortasında 2 bölge uyarıldı: Meteoroloji'den yeni hava raporu
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD'yi yalanladı: "Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler"
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze protestosuyla karşılaştı! Dışarı atılan protestocular "Bugünün Hitleri" sloganı attı
Suça sürüklenen çocuklar ile ilgili ceza düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıkıyor! İndirim uygulanmayacak
Genç çiftlere 250 bin TL faizsiz evlilik kredisi! Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ekimde başlıyor
CHP'li Özgür Özel 9 Eylül'den 2 gün önce İngiliz FT'ye Türkiye'yi şikayet etti!
Küresel Sumud Filosu’na bir İHA saldırısı daha! Aktivistler kararlı: “Saldırılarla yılmayacağız”
CHP'ye Özlem Vural Gürzel şoku! Zehir zemberek sözler sonrası Beykoz Belediye Başkan Vekili istifa etti!: "Hakaret ve psikolojik baskılarla karşı karşıyayım"
OVP'den çalışma hayatına dev reformlar: Asgari gelir garantisi, tamamlayıcı emeklilik, esnek çalışma modeli geliyor
24 yıl sonra yarı finaldeyiz! Türkiye - Polonya: 91-77 | MAÇ SONUCU
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90'lık Hikmet Çetin'e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
Domenico Tedesco İstanbul'a geldi! Fenerbahçe KAP'a bildirdi
Dizi atv'de izlenir: En iyilerle sizlerle... Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım tanıtım filminde bir araya geldi
CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...