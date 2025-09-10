OVP'de haftada 4 gün çalışma sinyali! Dünyada örnekleri var mı? 4 gün çalışma modelinde neler var?

Takvim Foto Arşiv Uygulama belli kurum ve kuruluşlarda denenecek, başarılı olması halinde ise diğer kurum ve kuruluşlara da genişletilecek. DÜNYA UYGULAMAYA GEÇTİ Dünyada dört günlük çalışma, farklı ülkelerde belli sektörlerde pilot olarak hayata geçirildi. Polonya'da 1 Temmuz 2025 itibarıyla ilk kez kısaltılmış bir çalışma haftası pilot uygulaması başlatıldı.

Takvim Foto Arşiv Proje, haftada dört gün 32 saat ya da beş gün 35 saat çalışılabilmesini öngörüyor. İzlanda, Belçika, İspanya ve Japonya gibi ülkelerde daha kısa çalışma haftasına dair çeşitli modeller ya test edildi ya da hayata geçirildi.

Takvim Foto Arşiv Almanya'da 45 şirket ve kuruluş haftada dört günlük çalışma sistemini geçtiğimiz yıl denedi. İngiltere'de Şubat 2023'te yapılan bir çalışmada, dört günlük uygulamanın çalışanların memnuniyetini artırdığı ve verimlilikte de bir düşüş yaratmadığı görüldü.

Takvim Foto Arşiv YUNANİSTAN SIRADA Yunanistan Çalışma Bakanlığı'ndan da geçtiğimiz haftalarda çalışma düzeniyle ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Ülkede haftada dört gün 10'ar saatlik çalışmanın önünü açan bir taslak hazırlandı. "Herkes İçin Adil Çalışma" başlıklı 88 maddelik tasarı, 19 Eylül'e kadar kamuoyunun görüşüne açık olacak.