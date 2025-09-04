SON DAKİKA
Son dakika: Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor!

Merkez Bankası toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar yükselişle 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

04 Eylül 2025
TCMB haftalık verilerine göre, 8 Ağustos ile sona eren haftada döviz rezervleri 2 milyar 698 milyon dolar artarak 84 milyar 909 milyon dolardan 87 milyar 607 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara geldi.

Böylece toplam rezervler 168 milyar 988 milyon dolar olan seviyesinden, 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Bir önceki hafta 63 milyar 199 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 372 milyon dolar artarak 67 milyar 571 milyon dolara geldi.

Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 3,2 artarak 174,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 3,4 artarak 79,9 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,2 artarak 86,8 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,8 artarak 7,7 milyar ABD doları oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 0,3 azalarak 114,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 1,9 azalarak 55,1 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre yüzde 1,3 artarak 59,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesinde.

